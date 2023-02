Volksprotest op het Beursplein: ‘Haal energie van de markt’

Het Volksprotest van de SP op het Beursplein. Beeld ANP

Olivier van Lochem (13) mag dan nog te jong zijn om lid worden van een politieke partij, zijn politieke interesse is niet gebonden aan leeftijd. Hij staat zaterdag tijden het Volksprotest van de SP op het Beursplein tussen enkele honderden betogers om zich te laten horen tegen het huidige beleid. “Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn energierekening moet kunnen betalen.” Verder vindt hij het een slechte zaak dat energiebedrijven zoveel winst maken én dat de zorg piept en kraakt. “Dat hebben we tijdens corona wel gezien. Het is belangrijk dat er altijd genoeg bedden zijn in de ziekenhuizen.”

Van Lochem is samen met zijn vader Thijs Veenstra (47), in een bus vol gelijkgestemden, vanuit het Groningse Zuidhorn naar de bijeenkomst gekomen. Volgens Veenstra gaat het aan de keukentafel vaak over politiek, maar is de passie op geen van zijn andere vier kinderen overgeslagen. “Olivier is wél echt door ons aangestoken. Hij heeft op school ook een keer verkiezingen uitgeschreven. Hij vond het belangrijk dat kinderen begrepen wat een democratie inhoudt.”

Olivier: “Kinderen mochten zelf partijen met eigen plannen oprichten. Uiteindelijk mocht de partij die won bepalen wat we op het schooluitje gingen doen.” Veenstra: “Democratie op Madurodamniveau.”

Naar de tering

Om vader en zoon heen is het druk op het Beursplein. Er staan enkele honderden mensen, van wie velen met bussen naar Amsterdam zijn gekomen. Het gros staat met SP-bordjes met teksten als: ‘Betaalbare boodschappen’, ‘Haal energie van de markt’ en ‘Omdat het anders moet’. Een enkeling is zelf creatief geweest met een spandoek: ‘Nederland naar de tering door privatisering’.

Op het podium staat uiteraard SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Ze heeft Robin (mbo-student), Sjaak (gepensioneerd) en Jolanda (werkzaam in de zorg) uitgenodigd. Zij staan symbool van de vele Nederlanders die niet rondkomen. Robin moet maximaal lenen om het te redden, Sjaak is weliswaar gepensioneerd, maar werkt nog drie dagen om het te bolwerken en Jolanda staat er vandaag niet in de eerste plaats om te pleiten voor meer geld, maar vooral voor minder werkdruk. “Ouderen zeggen zelfs tegen ons: ‘Meisje doe maar rustig aan’. Maar als ik naar huis ga, dan denk ik: heb ik wel genoeg aandacht gegeven?”

Uitgekleed

De boodschap vandaag: haal de energiebedrijven, maar ook de zorg en de volkshuisvesting van de markt. Het grote bezwaar van de SP: terwijl de winsten van de grote bedrijven gigantisch zijn, blijven de kosten voor de mensen en de energierekening hoog. Behalve SP’ers trekt het evenement ook een paar gele hesjes en omgedraaide vlaggen. Een vrouw met een 50PLUS-jas loopt door de menigte.

Maar het meest opvallend is toch wel Carla van der Hoek uit Sneek. Zij draagt over haar kleding een naaktpak, inclusief borsten en een toef schaamhaar. “Ze verhuren dit soort pakken ook voor mannen, maar die zijn nog erger. Met zo’n zwaaier tussen de benen.” Op het bordje dat zij bij zich draagt staat de tekst Utgeklaaid troch Vattenfall. Van der Hoek vertaalt: “Uitgekleed door Vattenfall. Want met deze energieprijzen heb je geen draad meer aan je lijf over.”

Wat er na het protest met het pak gaat gebeuren? “Die trekken we volgende week aan tijdens de carnavalsoptocht in Sneek.”