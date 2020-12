Volkshuisvester Jeroen van der Veer had zijn hart verpand aan Amsterdam

Jeroen van der Veer. Beeld Christian Sandoval Taco

Amsterdam is een nieuwe jaarlijkse prijs rijker: de Jeroen van der Veerprijs voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van de volkshuisvesting. “We eren daarmee de bijdrage die jonge mensen leveren aan het denken over de stad,” zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en deze week voorgedragen als nieuwe wethouder van Verkeer en Vervoer.

Maar vooral eert hij daarmee de naamgever, stadsgeograaf Jeroen van der Veer, die 23 jaar werkte voor de federatie als onderzoeker en promotor van sociale woningbouw.

Vorige week overleed Van der Veer aan darmkanker, 56 jaar nog maar. “Hij is mijn favoriete Amsterdammer,” zei zijn zus Josja, ook al een stadsgeograaf, vijf jaar geleden tegen Het Parool. “Hij is nieuwsgierig en onbevooroordeeld. Hij zet zich in voor betaalbare huisvesting. Dat staat aan de basis van onze tolerante stad.”

Enorme hoeveelheid kaartjes

Bij zijn afscheidsbijeenkomst, afgelopen donderdag in Amsterdam-Noord, schetsen familie en vrienden een beeld van een levenslustige man, die hield van goed eten en drinken en van verre reizen. Van steden en cultuur net zo goed als van kamperen en natuur.

Een bescheiden man, die in het ziekenhuis opkeek van de enorme hoeveelheid kaartjes die hij mocht ontvangen. “Dat andere mensen zo veel van je houden kwam niet eens in je op,” zei zijn goede vriend Wouter.

Zijn zus Josja: “Dat stille kijken van jou, daar komt misschien wel je kracht uit voort. Je hebt als kind de wereld eindeloos geobserveerd.”

Alle cijfers in het hoofd

Van der Veer, geboren en getogen Amsterdammer, had zijn hart verpand aan de stad. Alle cijfers had hij in zijn hoofd. “Zijn belangrijkste product,” zegt De Vries, “was de databank van de federatie, waarin alle gegevens staan van de 186.000 Amsterdamse woningen van de corporaties.” Wie in de stad iets voor elkaar wil krijgen in de volkshuisvesting kan inmiddels niet meer om het werk van Van der Veer heen.

Hij gold ook als een exporteur van de sociale woningbouw. Van der Veer, getrouwd met de Japanse Ashimi, was vaak te vinden in het Verre Oosten. “En het buitenland kwam ook bij ons over de vloer,” zegt De Vries. Delegaties die nog nooit hadden gehoord van sociale woningbouw, maar er dankzij Van der Veer alles over wilden weten. “Wij bekeken vol bewondering de apps met foto’s van Jeroen, overal lezingen gevend en handenschuddend met de ene na de andere burgemeester van weer een miljoenenstad.”

Een hardwerkende, licht verstrooide volkshuisvester. Van der Veer kon zomaar op zijn werk verschijnen met twee verschillende schoenen aan.

De Vries: “Jeroen wás de federatie. Hij sprak vaak over ons als over zijn vrienden. Mensen met wie je graag een biertje drinkt, waar je mee doorzakt na een debat in Het Pakhuis en die je ook in het weekend een appje stuurde als je iets meemaakte.”

Van der Veer was geboren in het Jaar van de Draak, memoreerde zijn schoonzus donderdag tijdens de herdenkingsbijeenkomst. “De draak heeft mooie karaktereigenschappen: krachtig, enthousiast en inspirerend.”