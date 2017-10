Volgens The Economist is Amsterdam de veiligste stad van Europa

Hoewel de faam van de stad van Wallen, wiet en onderwereldafrekeningen anders zou doen vermoeden, doet Amsterdam het het best van de Europese steden. The Economist maakte opnieuw de Safe Cities Index. Na Tokyo, Singapore, Osaka, Toronto en Melbourne is Amsterdam, als eerste Europese stad, volgens het opinieblad te veiligste stad ter wereld. Andere Europese steden in de top-10 zijn Zürich en Stockholm.



De onderzoeksredactie van het tijdschrift nam een zestigtal wereldsteden onder de loep en vergeleek hoe die scoorden op 49 indicatoren op het gebied van digitale veiligheid, gezondheidszorg, veilige infrastructuur en persoonlijke veiligheid. Veel Oost-Aziatische steden scoren hoog, terwijl het Pakistaanse Karachi en het Burmese Yangon onderaan de lijst bungelen.



Amsterdam staat met name hoog op het gebied van digitale veiligheid. Ten opzichte van 2015, toen The Economist de vorige versie van de index publiceerde, heeft Amsterdam gewonnen van Stockholm: toen stond de Zweedse hoofdstad nog hoger dan die van Nederland. De aanslagen in Stockholm eerder dit jaar kunnen de reden daarvoor zijn, omdat de Economist-redactie ook heeft gekeken naar de hoeveelheid terroristische aanslagen in de steden.