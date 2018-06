Volgende week mogelijk hittegolf

Het is zelfs niet uitgesloten dat we naar een hittegolf gaan, meldt Weerplaza.



Na het weekeinde komt het weer onder invloed van een hogedrukgebied. Maandag komen we al in de buurt van 25 graden in het zuidoosten van het land en vanaf dinsdag gaan we er op veel plaatsen (dik) overheen.



Daarbij zijn er ook kansen voor zelfs 30 graden of meer (tropische dagen) en dan moet je ook voorzichtig gaan denken aan een hittegolf. Voor een hittegolf moet de temperatuur vijf dagen op rij boven de 25 graden uitkomen en daarvan moeten er drie boven de 30 graden zijn.



Voordat we echt weer de zomer induiken, hebben we na vandaag nog een paar frisse dagen. De wind is noordwest en het wordt maar 15 tot 18 graden. Er kan wat regen vallen, maar grote hoeveelheden zitten er niet in.



