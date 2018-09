Volgende stap gemeente: Airbnb zelf ook aangepakt

Het zou iets nieuws zijn, zegt wethouder Laurens Ivens, als Amsterdam de sites kan aanpakken die illegale vakantieverhuur van woningen mogelijk maken; bedrijven als Airbnb en Booking.



"We hebben al meer mogelijkheden gekregen om verhuurders aan te pakken, maar dat geldt nog niet voor de verhuursites."



Ivens schreef een brief aan de Tweede Kamer, die dinsdagavond debatteert over vakantieverhuur, naar aanleiding van berichten dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op Airbnb.



"Ik verwacht hulp van de Tweede Kamer, omdat ik weet dat huisjesmelkers een doorn in het oog zijn van diverse partijen," zegt hij.



Die hulp is in aantocht: de VVD en SP zullen dinsdagavond een voorstel indienen dat het mogelijk maakt sancties op te leggen aan platforms als Airbnb.



Strengere regels

In Amsterdam staan inmiddels zo'n 20.000 advertenties voor vakantieverhuur op Airbnb, een record. Daar komt nog verhuur via kleinere sites bovenop, zoals Booking.com.