Volgende plofkraak in Nieuw-West

Veel is er nog niet bekend over de plofkraak. Twee verdachten waren bij de kraak betrokken rond middernacht. Het duo vluchtte op een motorscooter zonder verlichting in de richting van Zwarte Pad.



De politie meldt dat er een flinke schade is rond de geldautomaat van ABN Amro waar ruim een maand geleden ook al een plofkraak plaatsvond. Er is geen instortingsgevaar.



Sinds 23 oktober zijn er al bijna tien plofkraken geweest in Amsterdam. Bij een geslaagde kraak kan de buit soms oploppen tot in de tonnen euro's. Twee dagen geleden werd een automaat gekraakt op de Slotermeerlaan.