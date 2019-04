Volg hier alles in aanloop naar Spurs-Ajax

Voor prikkie naar Anouk

Fans van Anouk kunnen dinsdagavond spotgoedkoop naar haar concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ajax-fans doen massaal toegangskaartjes van de hand voor concerten op dinsdagavond om zelf op televisie naar de halve finale van de Champions League te kunnen kijken.



Volgens een woordvoerder van het platform Ticketswap is het vooral bijzonder dat de verkopers de kaartjes voor een lagere prijs aanbieden dan de aanschafprijs. "Dat is iets wat we niet veel zien," zegt de woordvoerder van Ticketswap. Kaartjes voor Anouk zijn dinsdag enkele tientjes goedkoper, maar ook kaartjes voor Joep Beving in het Concertgebouw, Alan Parsons Live Project in Paradiso en Glen Hanshard in theater Carré gaan voor dumpprijzen van de hand.



"Het lijkt er sterk op dat dit komt door de wedstrijd Tottenham Hotspur tegen Ajax, aangezien het 22 jaar geleden is dat Ajax in de halve finale van de Champions League stond. Mensen willen dit natuurlijk niet missen en Amsterdammers willen dit vieren. Aan de andere kant biedt het voor fans van artiesten ook een kans om hun slag te slaan, om voor een mooie prijs een concert of voorstelling te bezoeken."



Anouk geeft twee concerten in de Ziggo Dome. Haar tweede concert geeft ze vrijdag. De Nijmeegse rockband Navarone, finalist van The Voice of Holland, mag optreden in haar voorprogramma.