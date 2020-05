Volendams icoon Art Hotel Spaander failliet

Toeristen in het Volendamse hotel Spaander, 2009. Beeld ANP

Spaander, dat officieel Art Hotel Spaander heet, hangt vol met schilderijen en tekeningen, vervaardigd door kunstenaars die er verbleven. De gehele kunstcollectie zou uit zo’n 1800 werken bestaan.

Gesticht in 1881 door Leendert Spaander uit Durgerdam. Hij liet kunstenaars werken in het hotel, die zich lieten inspireren door Volendam en (toen nog) de Zuiderzee. Drie van Spaanders’ dochters trouwden met kunstenaars.

Het hotel was erg populair bij Aziatische toeristen, maar heeft zwaar te lijden gehad door de coronacrisis. Het was daarom al dicht sinds 21 maart, net als de meeste andere horecagelegenheden.

Het is niet duidelijk of het faillissement definitief is of dat de eigenaren een doorstart willen maken.