Vogelgriep bij kinderboerderij De Strohalm, tientallen dieren geruimd: ‘Zwaarste dag van mijn leven’

Het begon met gans Guusje: plotseling was hij dood. Toen de andere ganzen en kalkoenen ook begonnen te sterven, maakte beheerder Co Blanken melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die kwam de dieren testen en bevestigde waar Blanken al voor vreesde: het was de vogelgriep.

Tientallen dieren moesten afgelopen woensdag worden geruimd, waaronder twintig kippen, vier loopeenden en zeven kwakertjes. Samen met de eerder gestorven ganzen en kalkoenen gaat het om zeker 47 dieren. Alleen de apart gehouden vogeltjes bleken niet besmet. Ook werd een aantal kippen ontzien die tot een beschermde huisdiersoort behoren.

Het is uitzonderlijk dat er vogelgriep uitbreekt op een Amsterdamse kinderboerderij; de gemeente stelt niet te weten dat dit eerder is gebeurd. Net als in de rest van Nederland hebben de boerderijen zich te houden aan strenge ophok-, afscherm- en hygiëneregels om de kans op besmetting te beperken.

Zwaarste dag

Het is onduidelijk hoe de dieren besmet zijn geraakt. De Strohalm hield zich keurig aan de afschermplicht die sinds 5 oktober geldt, benadrukt een woordvoerder van wethouder Zita Pels (Dierenwelzijn). ‘Het is heel verdrietig. Maar de vogelgriep kan helaas niet totaal voorkomen worden.’

Het kan bijvoorbeeld een rat of een mus zijn geweest, denkt beheerder Blanken, die ‘met geen pen kan beschrijven’ hoe hij zich voelt. “Ik doe dit werk al bijna 45 jaar, en eergisteren was de zwaarste dag van mijn leven.”

Zijn boerderij blijft zeker twee weken dicht – zo lang mag hij niet aan de ontsmette hokken van de geruimde dieren komen. Daarna worden de overgebleven dieren nogmaals getest. Als er geen vogelgriep meer wordt geconstateerd, gaat Blanken weer open.

Dodelijkste jaar

Dit jaar is het dodelijkste vogelgriepjaar sinds de epidemie van 2003, aldus de NVWA. Door heel Nederland zijn al bijna 6 miljoen vogels afgemaakt. Afgelopen week werd in het Limburgse Heythuysen nog de grootste uitbraak tot nu toe geconstateerd, waarbij 300.000 leghennen zijn afgemaakt.

Naarmate de epidemie voortduurt, is het voor bedrijven steeds minder houdbaar om zich aan de strenge regels te houden. Dierenorganisatie Wakker Dier stuurde woensdag nog een brandbrief aan minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om aandacht te vragen voor het welzijn van de vele dieren die al langer dan een jaar binnen moeten zitten.

Ook voor Amsterdamse kinderboerderijen is de situatie uitdagend, zegt Gitta Bessem. Zij is voorzitter van kinderboerderij de Werf en onderhoudt actief contact met andere boerderijen in de stad. “Er was een tijd dat de vogelgriep zo nu en dan een paar weken oplaaide. Nu zitten onze dieren al enorm lang binnen, en moeten we van alles ondernemen om hun levenskwaliteit te kunnen garanderen. Zo worden de hokken bijvoorbeeld hartstikke heet in de zomer.”