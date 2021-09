Voetganger zwaargewond op Bos en Lommerweg na aanrijding met vrachtwagen

Het slachtoffer van de aanrijding is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Beeld Olaf Kraak/ANP

Rond half drie kwam bij de politie een melding binnen van een aanrijding. Meerdere hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe het ongeluk is ontstaan, is nog onduidelijk. De politie doet een oproep aan getuigen en probeert eventuele dashcambeelden van het incident te verkrijgen. De Haarlemmerweg is inmiddels weer vrijgegeven.