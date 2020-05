Voetganger en fietser krijgen ruim baan in 1,5 metersamenleving

Beeld Marc Driessen

Het zijn maar enkele van de maatregelen die Amsterdam neemt om de stad aan te passen aan de 1,5 metersamenleving: voetgangers en fietsers krijgen ineens enorm veel meer vierkante meters ter beschikking.

Onder de noemer ruimte maken zullen per stadsdeel probleemlocaties in kaart worden gebracht waar allerlei tijdelijke maatregelen mogelijk zijn.

Ook kan er worden gekozen voor eenrichtingsverkeer, ook op de stoepen, het gebruiken van parkeerplaatsen voor fietsparkeren of het anders instellen van de verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.

Winkelstraten

Verder kijkt de gemeente met ondernemers hoe drukke winkelstraten veilig kunnen worden ingericht met bijvoorbeeld ruimte voor wachtrijen voor winkels, zodat daar ook de anderhalve meter kan worden aangehouden.

Op dit moment wordt er een pilot gestart in Nieuw-West, waarbij een aantal winkels een pakket krijgt met tips, stickers en posters, waarmee de ondernemers kunnen zorgen dat klanten in en buiten de winkel afstand van elkaar houden. Daarnaast wordt bewoners gevraagd om drukke plekken tijdens piekmomenten te mijden en houdt de gemeente extra toezicht.

Fietsers verhuizen op veel plekken naar de rijweg om ruimte te maken. De snelheid voor auto's gaat omlaag. Beeld Gemeente Amsterdam

In sommige wijken is er volgens de gemeente weinig ruimte voor kinderen om buiten te spelen. Door per buurt extra bekendheid te geven aan weinig bezochte groenstroken, parken of lege kavels tijdelijk als recreatieplek in te richten, kunnen we op een veilige manier zorgen voor extra recreatieruimte dichtbij huis. Ook kan op pleinen en in parken de ruimte worden vergroot door een parkeerverbod voor fietsen in te stellen.

Wegen afsluiten

Door de intensiteit en het gedrag van het auto- en fietsverkeer te monitoren, is het mogelijk om snel bij te sturen als er verkeersonveilige situaties ontstaan door te veel autoverkeer, te hoge snelheid of gevaarlijke situaties bij het inhalen. Als het autoverkeer flink toeneemt kunnen maatregelen worden getroffen om autoverkeer te ontmoedigen, om te leiden of zelfs wegen af te sluiten.

Volgens de gemeente monitoren de politie en handhaving de situatie op drukke plekken, zoals parken, pleinen en markten. Aanvullend hierop zijn in het Vondelpark en de Albert Cuypstraat een aantal sensoren opgehangen om verkeersstromen te kunnen monitoren. Mocht het ergens te druk worden, dan kunnen ook hier extra maatregelen worden genomen, zoals een gehele of gedeeltelijke afsluiting of het instellen van eenrichtingsverkeer.

Buurtterrassen

Per 1 juni mogen de terrassen en de culturele instellingen in de stad weer open. De gemeente onderzoekt op welke plekken het mogelijk is om voor ondernemers en culturele instellingen extra ruimte te maken voor bijvoorbeeld buurtgerichte terrassen, waarbij er altijd genoeg ruimte moet zijn voor voetgangers en aandacht voor leefbaarheid voor bewoners in de omgeving.

De invoering van de maatregelen hangt samen met het openen van de basisscholen en kinderopvang en ook van kappers en andere contactberoepen aankomende maandag. Veel winkels zullen dan open zijn en ook het openbaar vervoer gaat dan meer rijden. Vanaf 1 juni mogen ook terrassen, musea en culturele instellingen weer beperkt open. Dat gaat volgens de gemeente zorgen voor meer mensen op straat.