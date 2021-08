Voetganger (30) in Noord lichtgewond na aanrijding, autobestuurder vooralsnog onvindbaar

Beeld ANP XTRA

Het 30-jarige slachtoffer stak samen met een andere man de weg over richting de IJdoornlaan toen hij werd geraakt door een auto. De bestuurder, van een waarschijnlijk donkerkleurig voertuig, reed na de aanrijding door in de richting van de Elzenhagensingel.

Een woordvoerder van de politie meldt dat het letsel van het slachtoffer meevalt, het gaat om lichte verwondingen. Toen de hulpdiensten het slachtoffer aantroffen, was de man buiten bewustzijn. Later was het slachtoffer weer aanspreekbaar.

Ter plekke is er door de politie onderzoek gedaan maar dit heeft nog niet geresulteerd in het vinden van de auto en de bestuurder. De politie vraagt getuigen die meer weten over de aanrijding zich te melden.