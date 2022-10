Voetbaltrainer Pim van de Meent (1937-2022): Als hij tegen je schreeuwde, zat het wel goed’

Spelers moesten zich pas zorgen maken als hij níét tegen ze schreeuwde. Afgelopen donderdag overleed voetbaltrainer Pim van de Meent, die na een veelzijdige profcarrière bij AFC aan de touwtjes trok. ‘Hij vond AFC de mooiste club van Nederland.’

Gewoon twaalf namen op het wedstrijdbord schrijven en dan weglopen alsof er niets aan de hand is. “Dan liet hij het aan de ploeg over om uit te vogelen wie wel of niet speelde,” zegt AFC-coach Benno Nihom. “Ze zoeken het maar uit, riep Pim dan. Dat zijn dingen waar je een ploeg mee op gang krijgt.”

De jonge Pim van de Meent wil vooral voetballer zijn. Dat lukt ook, in de prehistorie van het profvoetbal, bij het Haagse Holland Sport, maar een grootse carrière komt er niet. Al na zeven jaar, nog maar 28, gaat hij verder als coach. Na een trits amateurclubs eerst bij PEC Zwolle, daarna DWS in het Olympisch Stadion.

Het klikt er met voorzitter Dé Stoop; zozeer dat als die DWS met Blauw-Wit en de Volewijckers fuseert tot FC Amsterdam, Van de Meent de eerste hoofdtrainer wordt, met overwinningen tegen Inter Milan (1-2 in 1974) en Ajax (2-4 in 1975) als hoogtepunten. De Graafschap, NEC, MVV en FC Den Haag — weer met Stoop — volgen. Na een ruzie met de voorzitter en aanhoudende rellen op de tribunes beëindigt Van de Meent zijn carrière als profcoach vroegtijdig. Hij is nog maar 50.

Derde helft

Zoons Marcel en Ronald voetballen dan bij het Amsterdamse AFC, dat eind jaren tachtig op zoek is naar professionele versterking – niet alleen op het veld, maar ook voor de derde helft. Met zijn vrouw Netty pacht hij de kantine op sportpark Goed Genoeg. “Netty regelde het het gezin en de kantine,” zegt Dirk Spits. “Pim stond liever op het veld dan achter de bar. Ik moest weleens hals over kop invallen als hij dienst had, maar vond dat er halsoverkop een training ingelast moest worden.”

Spits komt in 1989 als assistent naast Van de Meent op de bank van het eerste te zitten. “AFC wilde liever Rinus Michels, zo’n club was het toen wel. Maar aan Pim hadden ze een veel betere. Hij vond AFC de mooiste club van Nederland.”

De samenwerking schuurt aanvankelijk. “Zijn aanpak was keihard en rigoureus. Het moest altijd op zijn manier. Dan zei ik: het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Kreeg ik de wind weer van voren.” Maar met enige aanpassing — Spits: ‘van mijn kant, hè’ — raken de verhoudingen na verloop van tijd gesmeerd. “We hebben het 15 jaar volgehouden, zeven dagen per week.”

Met de resultaten gaat het op en neer. In zijn eerste trainingsjaar wordt Vitesse in de Beker op 3-3 gehouden, waarna de eredivisionist de strafschoppen beter neemt. In zijn tweede seizoen stelt AFC zich pas op de laatste dag veilig voor degradatie.

De zaak redden

In 1995 wordt Van de Meent technisch manager. “Maar als er weer eens een trainer werd ontslagen, was het altijd: Pim kan jij het niet doen? En Pim zei altijd: alleen als Spits meegaat. Dan stonden we richting degradatie en mochten wij de zaak redden. Op één keer na is dat ook gelukt.” Als technisch directeur blijft Van de Meent zich met de teams bemoeien. “Hij maakte spelers ook echt beter. Een heleboel jongens die onder hem speelden, hebben hem hoog zitten.”

Dat beaamt Nihom. De voormalig kampioenscoach van de Ajax Vrouwen en huidige hoofdtrainer van AFC maakt zijn eerste stappen als coach naast Van de Meent. “Hij vond het mooi jonge trainers uit te dagen en te prikkelen. Wij deden toen, heel wijs, als proftrainers de opstelling op van die schoolborden met magneetjes. Vond hij helemaal niks. Dat soort dingen zéí je. Desnoods schreeuwend.”

Dat valt niet altijd goed bij mondige Amsterdamse AFC’ers. “Als zo’n speler dan weerwoord gaf was het: ‘Wees blij dat ik tegen je schreeuw. Je moet je juist zorgen maken als ik niet meer tegen je praat’.”

Een Pimwedstrijd

Van de Meent blijft AFC’er tot het einde. “Hij sukkelde al langer met z’n gezondheid,” zegt Spits. “Dan haalde Jan Jongbloed hem op voor een broodje bij Café Anno 1890. Of kwam hij ’s ochtends langs op de club. Als je hem even vertelde wie je ook alweer was, kwamen de verhalen vanzelf.”

En bij een reünie van de AFC-ploeg die de bijna gewonnen bekerwedstrijd tegen Vitesse heeft gespeeld, staat Van de Meent gewoon langs het veld. “Die kon zich nog steeds niet inhouden. Ging er iets mis, riep hij: ‘Zie je wel, je hebt er nog steeds niets van begrepen.’

Afgelopen donderdag overleed Van de Meent op 84 jarige leeftijd. Zaterdag speelde AFC uit tegen Spakenburg, inclusief een stilteminuut en rouwbanden. Nihom: “Helemaal een Pimwedstrijd. Vroeg op 0-1 komen, dan de boel op slot en vlak voor tijd de tweede maken.”