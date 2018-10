Voetbalsters Ajax tegen titelhouder Lyon

De Amsterdamse vrouwen werden maandag bij de loting in Nyon gekoppeld aan de Franse club die het Europese bekertoernooi de afgelopen drie keer won.



Bij Lyon speelt international Shanice van de Sanden. De snelle rechtsbuiten vertolkte in mei als invalster met drie assists de hoofdrol in de finale van de Champions League tegen VfL Wolfsburg (4-1). Alle doelpunten in Kiev vielen toen in de verlenging. Olympique Lyon won het belangrijkste Europese bekertoernooi voor vrouwen ook al in 2011, 2012, 2016 en 2017.



De voetbalsters van Ajax zijn voor het eerst doorgedrongen tot de laatste zestien in de Champions League. De landskampioen versloeg Sparta Praag in de vorige ronde over twee duels met 4-1. De ploeg van trainer Benno Nihom, die zich via een kwalificatietoernooi plaatste voor de knock-outfase, speelt op 17 of 18 oktober eerst thuis. De return in Frankrijk is twee weken later.



De internationals Lieke Martens en Stefanie van der Gragt nemen het met FC Barcelona op tegen Glasgow City. Bayern München, de Duitse club van Jill Roord en Lineth Beerensteyn, treft FC Zürich.