Voetbalsters Ajax geloven in stunt Champions League

Woensdag is het eerste duel, op het uitverkochte sportpark De Toekomst in Amsterdam.



"We weten waar we ze pijn kunnen doen'', zegt trainer Benno Nihom. "Lyon heeft normaal nauwelijks weerstand, zij zijn gewend om heel veel de bal te hebben en aan te vallen. Ze zijn het niet gewend om in de problemen te komen als ze de bal verliezen."



"Wij zijn een team dat aan de bal meer kwaliteiten heeft dan Lyon gewend zal zijn. Dat biedt mogelijkheden. We moeten met lef spelen op de momenten dat het kan. Het wordt lastig, dat klopt, maar ik denk dat wij een resultaat kunnen halen.'' De return is over twee weken, op 31 oktober, in Frankrijk.



Shanice van de Sanden

Lyon komt naar Amsterdam met wereldtoppers als Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer, Lucy Bronze en Dzsenifer Marozsán. Ook aanvalster Shanice van de Sanden, international van Oranje, zit bij de selectie.



Van de Sanden vertolkte afgelopen seizoen een hoofdrol in de finale van de Champions League tegen VfL Wolfsburg. Als invalster gaf ze in de verlenging liefst drie assists (4-1).



Promoten in Europa

"We hebben in Noord-Ierland en Praag keihard gewerkt om zo ver te komen'', zei Nihom over de zeges van Ajax in de vorige rondes. "Dit is een wedstrijd op zich waarvan we gaan genieten.''



Volgens keepster Lize Kop willen de Amsterdamse voetbalsters tegen Lyon vooral reclame maken voor zichzelf. "Mooi dat zoveel mensen komen kijken. We kunnen onszelf promoten in Europa. Daar mogen we trots op zijn. We hebben heel veel zin om ons te laten zien.''