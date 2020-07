Voetbalschool Nieuw-West per direct gesloten wegens beschieting

Beeld Nosh Neneh

De beschieting heeft volgens de burgemeester een grote impact op de openbare orde en het veiligheidsgevoel en dus is besloten het pand te sluiten.

Twee verdachten zijn op een scooter zonder kenteken gevlucht in de richting van de Sloterplas, aldus de politie. Er zijn door de recherche meerdere kogelhulzen aangetroffen op straat en de forensische opsporing heeft onderzoek gedaan. Er is nog niemand aangehouden.

Eigenaar van de voetbalschool Abdellah Ahrouch heeft geen idee waarom zijn pand beschoten is. “Ik heb geen idee uit welke hoek dit komt,” zei hij donderdag. De in hetzelfde pand gevestigde kickboksschool El Otmani blijft wel open.

Hotel W

Halsema besloot donderdag ook al het café Do Not Disturb in het souterrain van hotel W in de Spuistraat per direct te sluiten. Het hotel in het centrum werd in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Bij die schietpartij raakte ook niemand gewond, wel waren er in meerdere deuren kogelgaten te zien. Of de schietpartijen verband houden met elkaar weet de politie niet.

De Johan Huizingalaan is de afgelopen jaren vaker het toneel van schietpartijen en granaataanslagen geweest. Twee jaar geleden werd de straat in een week tijd opgeschrikt door een explosie, twee beschietingen en de vondst van een handgranaat. ‘Dit kun je geen incident meer noemen,’ stelde burgemeester Halsema toen over de criminele praktijken in de straat, die zich kort na elkaar opvolgden.