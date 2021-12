Voetbalmakelaar Gwendell van R. en vrouw krijgen 3 en 2 jaar cel voor uitbuiten piepjonge prostituees

Beeld Getty Images

Ze deden dat in een illegaal thuisbordeel in Nieuw-Vennep, waar Gwendell van R. ook pupillen van zijn voetbalschool had ondergebracht, die hoopten op een profcarrière. De talenten van de in Amsterdam actieve voetbalschool hadden ook seks met de vrouwen, terwijl ze instructies kregen. Dat werd gefilmd; een feit dat de rechtbank beschouwt als het vervaardigen en bezitten van kinderporno, omdat twee van de voetballers nog minderjarig waren. De prostituees konden ook als escort worden ingehuurd. Soms moesten de voetballers ze chaufferen of bijvoorbeeld lingerie voor ze kopen.

Het stel heeft volgens de rechtbank doelbewust ‘misbruik gemaakt van het overwicht’ over de erg jonge, kwetsbare vrouwen ‘die volledig afhankelijk’ van het paar waren en van wie enkele een verstandelijke beperking hebben.

Als ‘vaderfiguur’ misleidde Van R. ze. Zo verzon hij een hoge nepboete, moesten ze een te hoge huur betalen voor de woning en kregen ze te horen dat een deel van het door klanten betaalde geld voor ze werd gespaard, wat in werkelijkheid niet zo was. Een belangrijk deel van hun opbrengsten werd van ze afgenomen en ook over de rest konden ze niet vrij beschikken.

Camera’s

Gwendell van R. was volgens de rechtbank ‘actief op zoek’ naar kwetsbare vrouwen die hij in de prostitutie kon dwingen – terwijl ze dat werk nooit eerder hadden overwogen. Al bij de eerste ontmoeting hoorde hij de vrouwen volgens de rechtbank uit, waardoor hij wist dat ze thuis problemen hadden en in de schulden zaten – waarvan hij suggereerde dat hij die kon helpen inlossen.

Van R. appte zijn vrouw op enig moment: ‘Ik heb er nog één, we moeten wel nog een beetje werken aan haar zelfvertrouwen.’ In een andere conversatie meldde hij dat hij ‘een nieuwe kip’ had. Chan C. maakte vervolgens haast met het in lingerie fotograferen van de vrouwen voor advertenties die ze op prostitutiewebsites plaatste. Zodat ze geen tijd hadden om zich te bedenken, stellen de rechters in hun vonnis.

In de huurwoning in Nieuw-Vennep hingen camera’s waarmee het stel de jonge vrouwen controleerde, zowel tijdens het afwerken van klanten als daarbuiten. Via de groepsapp waarin de vrouwen en de voetballers zaten, controleerden Van R. en C. hun levens geheel.

Van R. zegt dat hij wilde toezien op de voetbaltalenten, die gezond moesten leven en op tijd naar bed moesten, en zei dat het de bedoeling was ze ‘een stabiele thuisbasis’ te bieden. Dat geloven de rechters niet.

Justitie had tegen allebei de verdachten zeven jaar cel geëist, maar de rechtbank kiest om verschillende redenen voor lagere straffen. De rechters hanteren andere richtlijnen dan de officier van justitie en houden er bovendien rekening mee dat de strafzaak anderhalf jaar te lang heeft geduurd.

Van R. krijgt drie jaar cel omdat hij ‘de initiërende rol’ speelde, zijn vrouw C. krijgt een jaar minder voor het ‘faciliteren’ van de mensenhandel.

Schadevergoeding

Het door de aanklager gevraagde beroepsverbod, waardoor Gwendell van R. de komende vijf jaar geen voetbalschool meer zou mogen hebben, vindt de rechtbank niet nodig. De voetbalschool heeft te weinig met de illegale vrouwenhandel te maken, is de gedachte.

De verdachten blijven onder enkele voorwaarden op vrije voeten in de aanloop naar een eventueel hoger beroep. Ze moeten de staat ruim 36.000 euro aan door de uitbuiting verkregen vermogen afdragen en moeten de slachtoffers tienduizenden euro’s schadevergoeding betalen.

Van R. was met zijn voetbalschool onder meer actief bij FC Amsterdam en Zuidoost United in Amsterdam-Zuidoost.