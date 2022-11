Voetbalmakelaar André Gieling: ‘De vrouw van Johan Cruijff zei tegen me: Johan komt speciaal voor jou’

Voetbalmakelaar en triatleet André Gieling, ooit voetballer bij de Ajaxjeugd, leeft het grootste deel van het jaar in Spanje, maar hij blijft een echte Amsterdammer. ‘Bij GTST zeiden ze ook: jouw accent, dat kan echt niet.’

Op zijn telefoon laat André Gieling een serie foto’s zien. De eerste is van het blauwe naambordje met de naam van de straat waar hij opgroeide. In witte letters staat er: Jan Vethstraat. Met daaronder: Slotervaart.

Een paar jaar geleden, vlak voor de gebouwen werden afgebroken en er alleen nog een geraamte stond, is André Gieling over het hek geklommen om nog één keer zijn oude huis te kunnen bekijken. “Mijn slaapkamer was kléín, jezus. Het is daar nu heel mooi geworden, met nieuwe appartementen.”

Tegenwoordig brengt hij het grootste deel van het jaar door in Spanje. Gieling heeft ‘genoeg muntjes voor nog wel veertig levens, in de eenvoudige stijl waarin ik nu leef’. Als voetbalmakelaar werkte hij een aantal jaar samen met Cor Coster, de schoonvader van Johan Cruijff. Maar geld is voor hem niet belangrijk. “Ik weet nog dat ik in een Londens hotel zat voor een deal. Als het doorging zouden we weer een miljoen krijgen. De makelaars met wie ik was, deden helemaal zenuwachtig – wat als het niet doorging? Ik vond: oké, als het niet doorgaat hebben we geen miljoen, ook prima.”

Mensen met geld zeggen vaak dat ze geld niet belangrijk vinden.

“Bij mij is het echt zo. Zo praatte ik ook al toen ik het nog niet had.”

Liever spreekt Gieling over het Amsterdam van zijn jeugd. “West was in die tijd een gegoede buurt, we woonden tussen advocaten en mensen met eigen bedrijven. Die plek en die tijd, ik zou mijn jeugd met die van niemand anders willen ruilen. De voddenboer kwam langs, de SRV-man, het was kneuterig. Ik denk dat we verhuisden toen ik negentien was, daarna is de buurt totaal veranderd. In mijn jeugd woonde er één Marokkaans gezin. Een paar jaar later hingen overal schotels, het was Casablanca geworden.”

De vader van André Gieling was bij de Perscombinatie verantwoordelijk voor het vervoer van de kranten. “De Volkskrant, Trouw, Het Parool. Hij was een Paroolman. Alle kranten en tijdschriften nam hij mee. Ik was elf en las iedere week Vrij Nederland. In die tijd had Harry Mulisch het al over een absolute leeftijd. Die van mij is dertien, dat was de mooiste tijd van mijn leven.”

Zelf omschrijft hij het zo: “Ik werd geboren als voetballer. Op mijn tiende ging ik naar Ajax, toen hadden ze me al drie keer gevraagd. We hadden een goed elftal. De dwazen die ons trainden, wezen naar het Ajaxstadion: van jullie allemaal komt er maar één tussen die lichtmasten te spelen, misschien twee. De trainers namen we niet serieus, de figuren die daar nog steeds rondhangen in een rood-witte regenjas en doen alsof ze belangrijk zijn. Zo ongeveer het hele team haalde het eerste elftal. Behalve ik.”

Hij somt ze op: “Richard Witschge, Marciano Vink, Dennis Bergkamp was een wat kleurloze voorstopper. Bij Ajax vonden ze hem niet goed genoeg, op Johan Cruijff na. Glenn Helder werd weggestuurd en vervangen door Bryan Roy. Die speelde links voorin, ik rechts. De broertjes De Boer kwamen erbij toen ze 15 waren. Daarom zeg ik: blijf lekker bij je amateurclub, dat is veel leuker. Je hebt maar één goed jeugdseizoen nodig om een contract te krijgen.”

“Sjaak Swart vond geen rechtsbuiten goed genoeg, over mij zei hij dat ik zijn opvolger zou worden. Met Johan Cruijff stond hij altijd langs de lijn bij onze wedstrijden. Danny, de vrouw van Johan, zei tegen me: Johan komt speciaal voor jou. Cor Coster werd mijn manager. Ik was het mannetje.”

En toen?

“Op mijn 15de begonnen de problemen met mijn linkerknie. Ik kon hem niet meer buigen en zakte er steeds doorheen. Na de operaties bleef ik doorvoetballen, het stomste wat ik kon doen. Vergeleken met de fitte versie zag het er niet meer uit. Als een oude bokser die is vergeten op tijd te stoppen.”

Onder de artiestennaam De Facebookheld schrijft Gieling met grote regelmaat stukjes op Facebook. “Als je vraagt of ik goed kan schrijven, zeg ik nee. Waar het mij om gaat is het verschil tussen echt en onecht. Dat zie je overal terug, in de hele maatschappij. Daar wil ik over schrijven.”

De stukjes gaan over zijn voetbalverleden, maar ook over Gielings prestaties als triatleet, een sport die hij nogal maniakaal beoefent. “In mijn leeftijdscategorie nader ik langzaam maar zeker de wereldtop. Een van de weinige voordelen van ouder worden. Ik doe twaalf of vijftien triatlons per jaar. Nee, ik verdien er niets mee, het kost alleen maar geld.”

Het maniakale trainen gebeurt met zijn vriendin, die op Facebook wordt aangeduid als Sporty. Carla van Rooijen is een voormalig professioneel triatleet. “Vroeger had ik van die modepopjes als vriendin. De laatste werd door mijn vader Ava Gardner genoemd, de vrouw die Frank Sinatra heeft leeggetrokken. Nu ben ik met Sporty, ze is echt een sportvriendin.”

Doe je dat sporten om het gemis van een voetbalcarrière te compenseren?

“Mijn vader was altijd kritisch, hij vond het nooit goed genoeg. Soms was het wel goed. Je had je wedstrijdje gespeeld – drie doelpunten gemaakt tegen Feyenoord of zo – en liep het veld af. Hij stond langs de kant en stak even een duimpje omhoog. Dat duimpje is op Facebook een virtueel duimpje geworden. Als ik iets plaats over een triatlon, geeft hij me een duimpje. Voor dat duimpje doe ik het.”

Hoe moeilijk was het om geen voetballer te worden?

“Er waren jaren dat ik niet naar Studio Sport kon kijken. Het is wel een traumaatje. Iedereen debuteerde in het eerste van Ajax. Michel Kreek, onze linksback, geen geweldenaar – ik was niet jaloers op die jongens, zo zit ik niet in elkaar. Maar ik kon het moeilijk verdragen dat het voor mij niet doorging.”

Wat ging je doen?

“Het begon met schrijven over voetbal. Voor Het Parool maakte ik een groot interview met Johan Cruijff waar iedereen in de voetbalwereld het over had. Daar kreeg ik 125 gulden voor. Dat ging ’m niet worden. Later kwam ik bij Cor Coster terecht, ik moest ervoor zorgen dat de nieuwe generatie voetballers werd binnengehaald. De generatiekloof was te groot geworden voor hem. Ik trok naar oudere mannen toe, ik wilde hun verhalen horen. Jonge mensen konden mij niets leren.”

Wat is er nu bij Ajax aan de hand?

“Het beroep van scout is buitengewoon fraudegevoelig. Dit is hoe het werkt: een zaakwaarnemer betaalt een scout, zodat die bij de club een positief advies uitbrengt over zijn speler. En makelaars: ik ben bij al die kantoren geweest, overal hangen ze een verhaal op over hoe het ze gaat om de sporters. Ik heb die gasten aan de lijn, nog steeds, het eerste dat ze vragen is altijd: hoe wordt het geld verdeeld? Jaren geleden haalde Ajax een Argentijnse spits, Cvitanich. In dat land had ik een paar jaar eerder een samenwerking opgezet met AZ, ik kende de bedragen, hij moest twee miljoen euro kosten. Ajax kocht hem voor zes miljoen. Die vier miljoen extra wordt dan onderling verdeeld door makelaars.”

“Marc Overmars had dat allemaal onder controle. Natuurlijk zaten er ook missers tussen bij hem, maar als je vier spelers kon halen die niets toevoegden of één goede Braziliaan, dan wist hij die goede Braziliaan eruit te pikken. Nu komen die vier anderen, binnengebracht door de makelaar van de trainer. Deze periode is vergelijkbaar met de tijd dat Martin Jol trainer was bij Ajax en de spelers werden aangetrokken via zijn manager Mino Raiola. De technische leiding is nu in handen van Hamstra en Huntelaar, die niet het inzicht hebben om de verrotte geesten van de spelersmakelaars in de hand te houden.”

Wat zie je als je na een paar maanden weer terugkomt in Amsterdam?

“Het meest confronterende is dat mijn vader en moeder iedere keer een stuk ouder zijn geworden.”

Op zijn telefoon laat hij weer een foto zien, uit 1977. “Ik zie mijn vader als de man die mijn trainer was bij Herenmarkt, een club die niet meer bestaat. Op die velden hebben ze nu een golfbaan gebouwd. En wat verder opvalt: de onvoorstelbare drukte. Vroeger fietste ik door de stad en kon ik overal doorrijden, langs het rode licht. Dat is nu onmogelijk. Zelfs in het Amsterdamse Bos is het druk.”

“Ik mis ook de plekken die er niet meer zijn. De sigarenzaak van Bennie Muller, de tweede ring van het Olympisch Stadion. Ik mis het sfeertje uit mijn jeugd, de humor. Je leefde samen en je was buiten. In Spanje heb je het nog wel, die eenvoud van vroeger. En je hebt de ruimte. Ik zit aan de Costa Blanca. Daar rijd je de bergen in en zie je die omgeving onder je liggen. Het gevoel om daar te fietsen, dat is met niets te vergelijken.”

CV André Gieling (Amsterdam, 1969) is triatleet en voetbalmakelaar.

De stad van... André Gieling Echt Amsterdams

“Die heuvel in het Amsterdamse Bos, waar je Johan Cruijff omhoog ziet rennen in de film Nummer 14. Ik heb er zelf vorig weekend nog gerend.” Accent

“Dat is wel heel erg Amsterdams. Ik ben ooit gevraagd auditie te doen voor GTST, toen had ik nog een goed uiterlijk. Daar zeiden ze ook: jouw accent, dat kan echt niet.” Partner

“Sporty komt uit Wilnis. Ze kijkt soms wel raar op van hoe wij in Amsterdam tegen elkaar praten en met elkaar omgaan.” Huur of koop

“Huur, kopen is hoofdpijn.” Import

“Ja, natuurlijk kunnen die Amsterdammers worden. Bij Herenmarkt voetbalden we voor de helft met Jordanezen en de andere helft was Surinaams, die kwamen daar toen ook net vandaan. Dat ging prima samen.”