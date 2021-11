Voetballer Rai Vloet vrijgelaten na fataal ongeluk

Heracles-speler Rai Vloet heeft twee nachten vastgezeten vanwege betrokkenheid bij een ernstig ongeluk. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Het tweetal blijft verdachte in de zaak. Vloet heeft bij het ongeluk verwondingen opgelopen en heeft medische behandeling nodig.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Twee auto’s kwamen op de A4 ter hoogte van Hoofddorp met elkaar in botsing. Een jongetje van 4 jaar raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Zijn ouders en nog een ander kind raakten eveneens gewond.

De mannen van 26 en 27 jaar zaten in de andere auto. De politie denkt dat zij mogelijk onder invloed waren. Rechercheurs zijn op zoek naar getuigen van het ongeval of mensen die mogelijk dashcambeelden hebben.