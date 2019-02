Voetbalfans Rome misbruiken naam Anne Frank

Ook was er een hakenkruis bij getekend en een ondertekening met de letters SSL (Società Sportiva Lazio).



De bekladding is donderdag snel verwijderd, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Over twee dagen wordt in Rome de derby AS Roma - SS Lazio gespeeld.



Antisemitische teksten

Twee jaar geleden ontstond ophef toen aanhangers van Lazio overal stickers hadden geplakt met Anne Frank in een shirt van AS Roma en antisemitische teksten hadden gekalkt op het Olympisch Stadion in Rome.



Elders in de Italiaanse hoofdstad werd donderdag op een muur de tekst ,,Ik wil homo's, zigeuners en joden in de gasovens" ontdekt, eveneens vergezeld van een hakenkruis. Een voorman van de Romeinse homobeweging noemt deze bekladding zorgelijk.