Voetbalclubs zijn op zoek naar geld en handjes

Het geheim van een gezonde voetbalvereniging? "Geld en handjes," zegt verenigings­manager Marcel Grapendaal van SDZ. De club in West verkeert in de gelukkige omstandigheid dat het beide in overvloed heeft, met 1300 betalende leden en, ook belangrijk, een bataljon vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging.



"Wij hebben een ome Eddie," geeft Grapendaal als voorbeeld. "Als er iets moet worden geschilderd, kunnen we hem altijd bellen. We hopen dat hij honderd wordt, maar als hij onverhoopt omvalt, hebben we hier nog wel een paar ome Eddies rondlopen. Die mensen zijn hun gewicht in goud waard. Maar de meeste clubs moeten het zonder ome Eddie doen."



Er zijn meer voetbalverenigingen in Amsterdam die het in alle opzichten prima doen, maar de naam van SDZ valt opvallend vaak als voorbeeld van een club die zijn zaakjes op orde heeft. Dat is ook een kwestie van geluk, zegt Grapendaal. "Wij hebben een mooie mix van leden. Omdat we goed draaien, willen mensen graag bij ons komen voetballen. We hebben een wachtlijst met vierhonderd namen."



"Omdat kinderen graag bij ons willen voetballen, kunnen we eisen stellen aan ouders. We verwachten van hen dat ze af en toe een bardienst draaien of op een andere manier meehelpen. Als ze dat niet willen of kunnen, kunnen ze die dienst afkopen voor 75 euro per jaar. Dat levert weer extra inkomsten op."



Kookproject voor statushouders

Dat stevige fundament stelt SDZ in staat ook sociale activiteiten te ontplooien. De club is bijvoorbeeld gastheer van een kookproject voor statushouders. Zij koken maaltijden die in de kantine worden verkocht. Grapendaal: "Een van die jongens werkt tegenwoordig bij Ajax in de keuken. Dat is toch prachtig?"



Het is niet alleen maar goed nieuws. Ook bij SDZ kan het rommelen, zoals dit voorjaar bleek, toen de voorzitter het veld moest ruimen na aanhoudende kritiek op zijn functioneren.



"Er is een wisseling van de wacht geweest," vertelt de verenigingsmanager. "Dat zorgde voor spanning, maar de problemen zijn op redelijk beschaafde wijze opgelost. De mensen stonden elkaar niet naar het leven."