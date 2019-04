Voetbalclub SV Kadoelen krijgt eindelijk nieuw veld

In 2015 leek de gemeente nog twee vliegen in één klap te slaan. Er werd een 'multiveld' aangelegd dat Kadoelen moest delen met de buren: hockeyvereniging FIT, die ook met capaciteitsproblemen kampte. Er was alleen een probleem: het multiveld bleek niet multi, maar een hockeyveld.



Het duurde dan ook niet lang voordat de voetballers van Kadoelen het veld als onbespeelbaar bestempelden en alleen de hockeyers van FIT het nog gebruikten.



Hockeyers blij, maar voor Kadoelen bleef slechts een slecht verlicht kunstgrasveld over en een natuurgrasveld dat snel aan kwaliteit inboette door de vele teams die erop moesten trainen. Dat grasveld wordt nu kunstgras, zodat het vaker kan worden bespeeld.



Nieuw veld

De gemeente heeft ook besloten om het rubberen kunstgrasveld van Kadoelen te vervangen door een betere mat, met 'kurk infill'. Eerder dit jaar kreeg Kadoelen al betere verlichting, zodat ook later op de avond teams kunnen trainen.



Dat komt uit het potje van 276 miljoen euro dat de gemeente eind 2018 besloot vrij te maken voor sport in de stad. In totaal levert dat 29 velden, vier extra hallen een één nieuw zwembad op.



De gemeente verwacht dat de nieuwe kunstgrasvelden voor Kadoelen voor de start van het seizoen, dat op 1 september begint, bespeelbaar zijn.



