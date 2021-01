Voetbalclub OFC uit Oostzaan krijgt toch vergunningen

2020-01-18 11:08:01 OOSTZAAN - De rechter heeft burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan verboden het sportcomplex van amateurvoetbalclub OFC te sluiten totdat een bestuursrechter over dat voornemen heeft geoordeeld. De gemeente wilde de voetbalclub sluiten na berichten over aangetroffen handgranaten en witwassen van crimineel geld. ANP KOEN VAN WEEL Beeld Koen van Weel/ANP

Dat heeft vertrekkend burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan besloten op advies van het landelijk bureau Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

De club had nieuwe vergunningen aangevraagd nu was voldaan aan de strenge eisen die de gemeente had gesteld. Een jaar geleden had de burgemeester het clubterrein gesloten ‘omdat de openbare orde en veiligheid onvoldoende konden worden gewaarborgd’.

Witwassen

Het heetste hangijzer was de invloed van de voor witwassen veroordeelde geldschieter Marwan K. (die nog tegen die veroordeling in hoger beroep is gegaan).

Bovendien linkte Het Parool een reeks ernstige incidenten, zoals achtergelaten granaten en een beschieting, aan conflicten rond de club.

Het bestuur van OFC reageert verheugd. In een persbericht: ‘Na een lange periode van onzekerheid zijn wij eindelijk in staat om op een positieve manier met elkaar naar de toekomst te kijken. (..) De aandacht kan nu weer volledig uitgaan naar het voetballen, zodra de Covid-19-situatie dit verder mogelijk maakt.’