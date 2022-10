Voetbalclub AGB mag weer spelen na gesprek en ‘nadere afspraken’ met KNVB

Beeld Getty Images

Om weer te mogen voetballen, hebben club en voetbalbond ‘nadere afspraken’ gemaakt, zegt Keje Molenaar, advocaat en adviseur van de club. “En daar dient AGB zich ook aan te houden en dat gaat ook gebeuren. Het is niet zo dat er ernstige incidenten waren, maar er waren afspraken over de communicatie tussen beide partijen en daarin hebben ze een beetje verzaakt.”

Al drie wedstrijden gestaakt

Sinds vorig jaar november zit AGB in het risicoaanpaktraject van de voetbalbond, omdat er te veel incidenten bij de vereniging zouden zijn. Daar wil de voetbalbond niet verder over uitweiden, omdat dat volgens het verenigingsrecht niet mag. Cijfers zijn er daardoor niet, wel is in de app van de KNVB te zien dat sinds het nieuwe seizoen is begonnen – slecht één maand – al drie wedstrijden van de club zijn gestaakt. Twee jeugdwedstrijden en de wedstrijd van een seniorenelftal werden gestaakt vanwege ‘wanordelijkheden’. Dus trapte de KNVB op de rem.

Ter vergelijking: bij andere amateurclubs uit Amsterdam, zoals De Volewijkckers en WV-HEDW staat de teller dit seizoen nog op nul gestaakte wedstrijden en bij Zeeburgia op één, maar dat is voor het ‘niet hervatten’ van een wedstrijd. Dat het er bij AGB meer zijn, erkent ook Molenaar, al betekent het volgens hem niet dat de club ook schuld heeft aan de wedstrijden die gestaakt zijn.

Dat AGB niet meer mocht voetballen, is voor de club dan ook een ‘hard gelag’. “Er is een vierfasenplan voor dit soort clubs,” zegt Molenaar. “AGB zit in de sturende fase en ze hadden niet verwacht dat ze al gestraft konden worden.” Volgens de advocaat was het niet mogen spelen van wedstrijden ook geen straf, maar eerder een ‘bezinningsperiode’. “Alle wedstrijden die niet gespeeld zijn, zullen worden ingehaald.”

Intimideren scheidsrechter

AGB staat in Amsterdam en omstreken bekend als een fanatieke club. Het eerste zondagelftal speelt eerste klasse en hikt tegen de vierde divisie aan. Supporters van het elftal willen weleens over het randje gaan. Zo is op YouTube te zien dat afgelopen zomer in de nacompetitiewedstrijd tegen Boshuizen vuurwerk op het veld werd gegooid. Ook bevestigen meerdere personen die bij wedstrijden van het elftal aanwezig zijn geweest dat er weleens ‘gedoe rondom de supporters’ is.

💥 | De scheidsrechter is er klaar mee, wanneer de supporters van AGB opnieuw vuurwerk afsteken. Hij loopt naar de bank van FC Boshuizen. “Is er iemand die dit kan aansturen?” Tussenstand na 37 minuten: 1-1. pic.twitter.com/A0fmotsRM6 — Pepijn van Wezenberg (@pvan_wezenberg) 19 juni 2022

Volgens hen bekritiseren zij bijna elke beslissing van de scheidsrechter. “Die kan zich daardoor geïntimideerd voelen,” zegt een betrokkene die liever anoniem blijft. Een ander bevestigt dat. “Het laat zien dat het leeft en dat is leuk. Maar voor een scheidsrechter is het niet fijn.”

Molenaar zegt dat het bestuur er samen met hem ‘keihard’ aan gaat werken ‘om zo snel als mogelijk tot in de haarvaten van de vereniging te laten doordringen dat slecht gedrag niet meer getolereerd wordt’. “Maar voor het bestuur is het lastig om mensen die wedstrijden komen bezoeken ter verantwoording te roepen. Het zijn geen spelende leden die je kan controleren. Er hangen geen camera’s en je kan niet zien wie wat doet, het bestuur heeft daarvoor beperkte middelen.”

Als het de club niet lukt de problemen het hoofd te bieden, kan de KNVB de club straffen en uit de competitie halen. In 2013 overkwam dit de club Zaanstad Türk Spor (ZTS). De club werd een jaar geschorst, na herhaaldelijk wangedrag. Recenter overkwam het de Utrechtse verenigingen vv DWSV en SVA Papendorp, ook vanwege wangedrag. Zij werden zelfs definitief uit het lidmaatschap van de KNVB gezet en zijn sindsdien opgeheven.

Uitdagingen

Om de problemen op te lossen, krijgt de club ook hulp van sportwethouder Sofyan Mbarki. “De problemen die bij deze club spelen zijn bij ons bekend,” zegt hij. “Al langere tijd lopen er diverse trajecten om de club te helpen. Deze en aanverwante problemen zien we bij meer clubs in Amsterdam en hierin trekken we samen op met de KNVB. Ik heb regelmatig contact met de voorzitters van diverse voetbalclubs en ga binnenkort in gesprek met clubs waar de uitdagingen groot zijn.”

Bij AGB zijn ze in ieder geval blij dat ze dit weekend weer mogen spelen, zegt Molenaar. “Ze weten wat ze te doen staat en daar gaan we aan werken.”