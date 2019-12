Voetbalcafé in Czaar Peterstraat mag van de rechter geen voetbal meer vertonen

Beeld Getty Images

Achttien voetbalclubs, waaronder Ajax en PSV, en Eredivisie Media & Marketing (EMM) spanden een kort geding aan tegen de caféhouder. Die bleef wedstrijden uitzenden in zijn café nadat de licentie daarvoor was ingetrokken vanwege een betalingsachterstand. Er stond een bedrag van ruim 1900 euro open.

Voor het vertonen van live beelden in een café moeten auteursrechten betaald worden aan de clubs en EMM. Een deurwaarder ontdekte dat de caféhouder de eredivisiewedstrijden ondanks de ingetrokken licentie gewoon bleef uitzenden. Daar moet hij nu per direct mee stoppen. Daarnaast heeft de uitbater een boete van 1000 euro per uitgezonden wedstrijd opgelegd gekregen en draait hij op voor de proceskosten.

De caféhouder is het niet eens met het besluit van de rechter. Hij vindt dat de licentie ten onrechte is ingetrokken. Volgens hem heeft hij op tijd aangegeven dat hij het verschuldigde bedrag in termijnen wil terugbetalen, omdat hij het bedrag niet in één keer kan ophoesten.