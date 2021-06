Voetbal met publiek, maar het feestgevoel is nog beperkt

Hermetisch afgeschermd is de Arena ontdaan van alles dat aan Ajax doet denken. Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

Zelfs Johan Cruijff is zijn vaste plekje kwijt in zijn eigen Arena. De enorme banners met zijn naam en afbeelding aan de buitenkant van het stadion zijn vervangen door de blauwe banners van Euro 2020, met een nogal digitaal duikende keeper. De Uefa, net als tijdens Champions Leaguewedstrijden, neemt een stadion in een speelstad altijd volledig over. Binnen het Ajax-stadion is de hele ring met alle trotse bekers en kampioenschappen afgeschermd met opnieuw zo’n blauwe banner.

Afgelopen jaar – er werd toch niet gevoetbald – zijn alle stoeltjes in de Arena vervangen door nieuwe stoelen, rood en iets comfortabeler. De vier open hoeken zijn dichtgebouwd met kleine tribunes. Dat zijn mooi duizend zitplekken extra. Witte stoeltjes laten opnieuw de woorden Ajax op de zijtribune verschijnen en het Ajax­logo op de eerste ring. Alleen niet tijdens het EK. Dan wordt over die witte stoeltjes een hoesje getrokken.

Ook het gebied rondom de Arena is tot Uefaland verklaard. Op speeldagen wordt met hoge hekken een veiligheidszone gecreëerd. Het stadion is dan alleen bereikbaar via vijf containers waar fans een testbewijs voor corona moeten overleggen.

Maar ook daarbuiten is een zone van enkele honderden meters waarin de hoofdsponsors geen last mogen hebben van concurrenten. Die macht van de voetbalbonden Uefa en Fifa gaat ver, het is een elk toernooi weer terugkerende discussie.

Ditmaal zijn het de vaste verkopers van hotdogs en T-shirts die geen vergunning hebben gekregen voor hun standje op speeldagen. Formeel vanwege die veiligheidsring rond de Arena die een coronaveilige en soepele doorstroming moet garanderen, maar hoofdsponsors eisen tijdens een EK of WK dat zich in het stadion­gebied geen enkele concurrentie mag vertonen.

Veelzeggend detail: in de Pathétheaters Noord en Munt worden de wedstrijden van Oranje op groot scherm uitgezonden. Maar niet in Pathé Arena. Dat mocht niet van Uefa. Officieel weer vanwege de veiligheid en doorstroming op de Johan Cruijff Boulevard, maar films mogen wel gewoon worden vertoond, alleen de wedstrijden van Oranje niet.

Stijf uitverkocht

In feite is het alleen feest voor de 16.000 gelukkigen die een toegangskaartje wisten te bemachtigen. De drie groepswedstrijden in de Arena waren stijf uitverkocht toen het EK vorig jaar door corona werd uitgesteld.

Deze zomer mochten aanvankelijk maar 12.000 mensen per wedstrijd het stadion binnen. Die kaarten werden verloot onder de kaarthouders van vorig jaar, en de rest kreeg alsnog hun geld terug. Toen het aantal toegestane toeschouwers door de verbeterde coronacijfers van 12.000 naar 16.000 ging, kwamen 4000 extra kaarten in de verkoop. Die waren vorige week zo goed als onmiddellijk op.De tickets zijn gekoppeld aan een tijdslot, zodat de toe- én uitstroom van het stadion geleidelijk verloopt. Daar moeten 884 vrijwilligers voor zorgen.

Supporters mogen op de tribune niet naast elkaar zitten, ook families niet. Tussen de fans zijn altijd één of twee stoeltjes vrij. Ook de skyboxen zijn beperkt. In de kleinere boxen mogen 5 mensen in plaats van 10, in de grotere 10 in plaats van 20.

Het goede nieuws: er is gewoon drank, ook na 22.00 uur. De wedstrijden zijn officieel een fieldlab en daarom hebben ze geen last van de beperkingen waaraan de rest van de horeca in de stad zich moet houden.

De regels van een fieldlab zijn door de gunstige coronacijfers ook nog versoepeld. De leeftijdsgrens voor kwetsbaren boven de 70 is losgelaten en ook het verplichte hertesten is afgeschaft.

Arenadirecteur Henk Markerink is in elk geval dik tevreden. “Het is een hele grote eer dat wij uit veertig stadions zijn uitverkoren om EK-wedstrijden te organiseren, en met 16.000 toeschouwers begint het ook weer op voetbal te lijken. We gaan terug naar normaal, dit is een opstapje naar een volle bak.”

Feestgevoel

Ook toernooidirecteur Gijs de Jong maakt zich geen zorgen over het aanstaande EK-feestvreugde, ook niet buiten het stadion. “Ik denk dat het feestgevoel langzaam wel ontstaat. Het wordt lekker weer, ik durf er wel een voorspelling op te zetten: als je wilt barbecueën zondag, zou ik niet wachten tot zaterdag om de kolen te kopen.”

En over de grote invloed van de Uefa in en rond het stadion: “De Uefa wil op een goede manier haar toernooi organiseren. Het is een buitengewoon professionele organisatie. Ze proberen overal dezelfde branding aan te brengen, om de look and feel overal neer te zetten.”