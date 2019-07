Voertuig te water geraakt in Groenburgwal, bestuurder gevlucht

De auto belandde omstreeks half twee in het water. Een agent dook al snel achter de auto aan.

Het is nog niet bekend hoe de auto in het water belandde. Direct daarna rukten hulpdiensten uit: de politie en de brandweer met duikers. Van de vier inzittenden wisten drie de auto zelfstandig te verlaten, zij zijn daarna door duikers naar de kade geholpen. De vierde persoon is uit de auto gered en daarna gereanimeerd. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Terwijl de brandweer bezig was om de vierde persoon uit de auto te bevrijden, ging de bestuurder, die aan de kant stond toe te kijken, er plots vandoor. De politie heeft daarom een burgernetmelding uitgezonden. De man is ongeveer 1.70 meter lang, heeft kort zwart haar, een lacoste t-shirt en broek aan en draagt Asicsschoenen. Hij is helemaal nat.

- Beeld Ruben Koops