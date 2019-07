Voertuig met inzittenden te water in Groenburgwal

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn enkele personen zelfstandig uit de auto weten te komen. De brandweer is nu bezig met een reddingsoperatie omdat het niet zeker is of alle inzittenden zich uit de auto hebben bevrijd. Op dit moment wordt een van de inzittenden gereanimeerd.

De auto belandde omstreeks half twee in het water. Wat er is gebeurd, is nog onbekend. Direct rukten hulpdiensten uit: politie en de brandweer met duikers. De Staalstraat is afgesloten.

Meer info volgt.

- Beeld Ruben Koops