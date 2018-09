Voedselverspilling Zuidas 8 procent gedaald

Ondanks de daling wordt nog steeds bijna een kwart van al het voedsel in het kantorengebied verspild.



Zes maanden lang werd bij zeven bedrijven, waaronder ABN Amro en Loyens & Loeff, bijgehouden wat tijdens vergaderlunches werd geserveerd en wat daadwerkelijk werd opgemaakt. Er werden 5.000 metingen gedaan over ongeveer 65.000 lunchende werknemers.



Dataverzameling

In de eerste drie maanden werd de verspilling nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens pasten de cateraars het aanbod aan op basis van de verzamelde data. Werd er minder melk gedronken, dan werd er minder melk geserveerd. Drie maanden later was de voedselverspilling gedaald van 31,6 naar 23,6 procent.



Fruit werd het meest weggegooid: 44 procent van alle stukken. Door het project is dat percentage met 10 procent gedaald.



Rapport

Wastewatchers raadt bedrijven aan om het lunchaanbod aan te passen aan de consumptie. Wordt er weinig salade gegeten? Bied dan eens de helft aan.



Ook belangrijk: breng in kaart wie naar de vergadering komt. Het meeste voedsel wordt namelijk verspild omdat mensen niet komen opdagen.