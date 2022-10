Voedselbonnen en gratis ontbijt: onderwijsinstellingen grijpen zelf in om Amsterdamse jeugd van eten te voorzien

Steeds meer Amsterdamse scholen regelen ontbijt of lunch voor hun leerlingen, die soms zonder eten naar school komen. Beeld ANP / ANP

Ontbijt en lunch zijn niet alleen voor de armste gezinnen, maar ook voor de middenklasse geen vanzelfsprekendheden meer, zien Amsterdamse docenten. Soms komen kinderen zonder broodtrommels naar school. Dan verzinnen ze uit schaamte smoesjes over dat ze al gegeten hebben of zeggen ze eerlijk: ‘Er was geen brood meer’. Het zijn voorbeelden die naar voren komen na een rondgang bij Amsterdamse basisscholen, middelbare scholen en mbo’s.

Het doet ook iets met ouders als ze hun kinderen niet met een gevulde buik en boterham naar school kunnen sturen, zegt Rian Horvers, intern begeleider op de Indische Buurtschool. De basisschool in Amsterdam-Oost liet donderdagavond aan ouders weten dat ze zien dat de laatste periode financieel lastiger is geworden ‘voor ons allemaal’. Ze slaan daarom de handen ineen met twee lokale bedrijven om te helpen.

Alle ouders die het nodig hebben, kunnen na de herfstvakantie elke week twee bonnen halen op school: een bon voor twee broden bij De Bakkers van Oost en een bon voor broodbeleg en fruit bij buurtsuper Lale Kasabi. Horvers: “Zo houden ouders de regie en krijgen kinderen ook fruit binnen. We zien dat fruit eerder wordt overgeslagen. Brood is goedkoper dan appels.”

Lopend buffet op school

Het probleem speelt niet alleen in het basisonderwijs, zegt Jeanette Hadderingh, campusdirecteur van Top Business in West. Het viel de docenten van de mbo-locatie in West op dat veel van hun ruim 500 studenten zonder eten naar school komen. Ze hebben bovendien veelal tussen de middag geen geld om een croissantje te halen bij de supermarkt.

Hadderingh: “We maken ons daar zorgen om, natuurlijk. Hun lichamen zijn nog in ontwikkeling en we willen dat studenten kunnen leren. Dat kan niet als je geen eten hebt.”

Hadderingh en haar collega’s organiseren nu in samenwerking met de Albert Heijn uit de buurt twee dagen per week een ‘grab-en-go’-ontbijt, een lopend buffet op de school. “Alle studenten mogen bij ons ontbijten en er is genoeg zodat ze ook eten mee kunnen nemen voor de lunch. En de insteek is niet ach, wat ben je zielig. Nee, het is gezellig als je bij ons komt ontbijten.”

Psychologische gevolgen

Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont legt uit dat zonder eten naar school gaan twee gevolgen heeft. “Het lichamelijke aspect: er is een lijf dat niet goed functioneert als het niet voldoende brandstof heeft. Hersenen hebben energie nodig om te leren en als je geen eten hebt, gaat je lichaam zich op dat probleem focussen.”

Daarnaast zijn er psychologische gevolgen. “Als jij een van de weinigen bent die zonder eten naar school komt, doet dat iets met je. Net als het ziekenfondsbrilletje van vroeger. Dat werd vergoed, maar iedereen wist dat dát de bril van het ziekenfonds was.”

Dat er zorgen zijn over de basale behoeftes van de jeugd in Nederland, blijkt ook uit overheidsplannen. Vorige maand werd bekend dat de Tweede Kamer 100 miljoen euro wil vrijmaken voor gratis schoollunches. En leerlingen van in totaal 500 basisscholen krijgen sinds begin deze maand dagelijks een gratis schoolmaaltijd aangeboden.

Het kabinet kijkt of ook middelbare scholieren voortaan van een gratis maaltijd op school moeten worden voorzien. Maar daar wacht Maryse Knook, directeur van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) in Zuidoost, net als veel andere schoolleiders niet op. Na de herfstvakantie start op de OSB het schoolontbijt voor alle leerlingen. “Want zonder goed ontbijt, sta je direct al 1-0 achter.”

