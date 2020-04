Vodafone: vanaf vannacht 5G in groot-Amsterdam

Sinds half april zijn in Nederland ruim twintig zendmasten voor mobiele telefonie in brand gestoken Beeld AFP

“We gebruiken de eerste de beste mogelijkheid om 5G te lanceren,” zegt topman Jeroen Hoencamp van Vodafone Ziggo. “De klant heeft enorme behoefte aan meer beter en betrouwbaarder internet.”

Vodafone maakt voor 5G gebruik van eenzelfde frequentie als het huidige mobiele netwerk. Omdat er nog maar weinig aanbieders – en bezitters – van 5G-telefoons zijn, kan dat zonder dat het huidige netwerk daaronder lijdt. Ook is er geen aparte toestemming voor nodig van de overheid omdat Vodafone gebruikmaakt van frequenties die het toch al bezit en zijn er geen aanpassingen nodig aan zendmasten of apparatuur.

Vodafone, dat eerder al de bijbehorende 5G-abonnementen aankondigde, is daarmee de eerste die het nieuwe netwerk commercieel beschikbaar maakt. De timing is echter pikant. Rabiate tegenstanders van 5G – die gezondheidsschade claimen – hebben tot nu toe zeker twintig 4G-telefoonmasten in brand gestoken.

Acties

“We hebben de acties meegenomen in onze overweging,” zegt Hoencamp. “Maar voor ons zijn desinformatie of aanslagen geen reden onze plannen aan te passen. We zijn hier al drie jaar mee bezig, dan neem je ook mee wat er in de maatschappij speelt. Wíj zien vooral de behoefte van de klant aan beter en sneller mobiel internet. We weten dat er vraag is naar meer data en snellere verbindingen. We willen Nederland deze innovatie niet onthouden. Zeker niet in deze tijd waarin we zo verbonden zijn.”

Hoencamp weigert om met aanslagen rekening te houden. “Ik begrijp geen barst van die branden. Ze zijn onacceptabel en een levensgevaarlijke bedreiging voor de samenleving, zeker in deze tijd. We nemen de beveiliging heel serieus en hebben zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen getroffen. We vertrouwen erop dat die voldoende zijn. En ik heb rotsvast vertrouwen dat politie en justitie deze mensen aanpakken.”

Het concern heeft niet vooraf met overheid of opsporingsinstanties overlegd over het plan. “Dit is onze keuze. Wel hebben we dagelijks contact met politie en NCTV over de bedreigingen.”

Hogere snelheden

Het 5G-aanbod van Vodafone is vooralsnog beperkt in vergelijking met de mogelijkheden die de technologie biedt. Hogere snelheden worden vooralsnog nauwelijks gehaald en er kunnen geen grote hoeveelheden 5G-apparaten op het netwerk worden aangesloten. In theorie haalt 5G tot honderd keer hogere snelheden dan 4G.

Met de introductie loopt het bedrijf, na KPN de nummer twee op mobiel gebied in Nederland, vooruit op de veiling van specifieke frequenties voor 5G-internet. De voor massagebruik van de nieuwe mobiele technologie benodigde frequenties worden vanaf juni geveild. Daarmee kunnen telecombedrijven met nieuwe 5G-zenders, die grotendeels aan bestaande masten komen, grote hoeveelheden apparaten verbinden. Het gaat daarbij niet alleen om mobieltjes, maar ook om allerhande toepassingen, van drones, zelfrijdende auto’s tot slimme camera’s en sensoren.

Veiling

Over verdere Vodafoneplannen voor 5G kan Hoencamp weinig zeggen. “We zullen zeker meedoen aan de veiling maar vanwege de voorwaarden kan ik daar weinig over kwijt. We moeten zeker investeren en bouwen aan ons kernnetwerk.”

Wetenschappelijk bewijs voor negatieve effecten van 5G is er nog steeds niet. Mobiele straling blijft ruim onder de wettelijke normen. Wel heeft de Gezondheidsraad, op voorspraak van het RIVM aanbevolen om nader onderzoek te doen naar gezondheidseffecten, maar dat kan pas als 5G is uitgerold.