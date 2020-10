VOC-schip weer waterdicht: ‘We zijn verrast door de goede staat’

Het VOC-schip de Amsterdam wordt over het IJ versleept van het droogdok naar de Oranjewerf. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

De Amsterdam lag tot 7 september van dit jaar nog achter Het Scheepvaartmuseum, maar stond daarna zeven weken in een droogdok van Damen Shipyards in Amsterdam-Noord. Die weken waren nodig voor het breeuwen: het aangetaste henneptouw in de naden van het schip er met een haak uithalen en vervangen door nieuw touw. Zo werd de Amsterdam waterdicht gemaakt.

En dat was hard nodig. “Voor het onderhoud moest elke tien minuten een paar honderd liter water uit het schip gepompt worden,” zo vertelt Gerald Hubers, gebouwbeheerder bij Het Scheepvaartmuseum en een van de projectleiders.

“Maar eenmaal in het dok waren we verrast door de goede staat van het onderwaterschip,” zo zegt hij. Vanaf 7 september werkten elke dag 20 tot 25 man aan het breeuwen en om zeker te weten dat alles goed was gegaan, lieten ze het dok afgelopen zaterdag langzaam vollopen. “Een heel spannend moment,” blikt Hubers terug. “Met een beetje pech gingen de werkzaamheden in het dok nog vijf weken langer duren.” Maar alle betrokkenen konden opgelucht ademhalen. “Het schip was in één keer waterdicht. Daarvoor wil ik een groot compliment geven aan de breeuwploeg. Ze hebben het werk fantastisch uitgevoerd.”

Oranjewerf

De positieve voortgang zorgde maandag voor een bijzonder tafereel op het IJ. In onderstaande video is te zien hoe de Amsterdam van het dok naar de Oranjewerf werd versleept. Daar wordt nog zo’n zes weken timmerwerk uitgevoerd aan het deel van het schip dat boven water ligt. Daarna worden de 60 meter hoge masten in z’n geheel vervangen en krijgt het hele schip een frisse lik verf.

Niet alleen het fysieke schip, ook het verhaal rond het schip wordt onderhouden. “Men kijkt nu anders tegen de glorietijd van de VOC aan en die schaduwkant willen wij niet uit de weg gaan. De Amsterdam is een belangrijk object waarmee wij verhalen uit de geschiedenis onder de aandacht kunnen brengen. Ook de gevolgen van slavernij en slavenhandel, overzeese oorlogsvoering en kolonialisme.”

De bedoeling is dat de Amsterdam vanaf eind januari weer te bezoeken is. “Dan ligt deze oude dame weer in volle glorie bij ons museum.”