VOC Café krijgt andere naam na aanhoudende bedreigingen

Nu heet de zaak nog voluit VOC Café in de Schreierstoren. Binnenkort wordt het kortweg Café in de Schreierstoren. "De zaak zit al sinds 1995 in de toren. Nooit had iemand een probleem met de naam, maar sinds een paar jaar is het raak," zegt eigenaar Sebastiaan Povsé.



De verwijzing naar de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Nederlandse handelsmaatschappij die bestond in de zeventiende en achttiende eeuw, leidde tot bedreigingen. "Vooral via de mail, maar ook via Facebook. Burn the place down werd er onder meer geschreven. Daar zijn we nogal van geschrokken." Op de Facebookpagina van het café wordt ook melding gemaakt van 'discussies op de werkvloer'.



Povsé kent de zwarte bladzijden uit de VOC-geschiedenis. "Onze zaak heet VOC Café omdat Henry Hudson van hier naar Manhattan reisde, waar Nieuw Amsterdam werd gesticht, het latere New York. Die reis van Hudson was heel vroeg in de zeventiende eeuw, van slavernij was nog geen sprake."