Vmbo’ers tijdens NK koken en serveren: ‘In Okura werken, zou ik wel leuk vinden’

Daan Kruijd en Lars van Os bereiden hun hoofdgerecht: parelhoen met geglaceerde wortelen en peultjes. Beeld Mariet Dingemans

Het ruggetje van de tempuragarnaal wordt vlak afgesneden en rechtop tegen de opgerolde komkommer op het bord geduwd. Een minuut eerder kreeg Lars van Os (15) nog ‘een hartverzakking’ toen hij de bak met gefrituurde garnalen bíjna van het aanrecht liet vallen.

“Het is nu wel even stressen,” zegt zijn teamgenoot Daan Kruijd (14). Ze moeten zo hun voorgerecht, gerookte zalmtartaar met gamba’s, aan de jury serveren.

Als het bord weg is, kijken ze blij en kust Van Os zijn vingers. “Het was perfect gelukt,” zegt hij opgetogen. Nu? “Meteen door natuurlijk”. Er staat een mosterdsoep ‘die niet te dik en niet te dun mag zijn én goed gezouten en op smaak’ op het menu.

Als hoofd is er de parelhoen met geglaceerde wortelen en peultjes met een champignonsaus en aardappelbolletjes. Het nagerecht is chocolade panna cotta met sinaasappelrasp en tuiles die ‘mooi dun en goudbruin moeten zijn’.

Wijnetiket

De Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding (VSHO) organiseerde donderdag het Nederlands Kampioenschappen koken en serveren. Negen horecascholen uit heel Nederland streden met hun teams en elk jaar is een andere school de gastschool. Dit jaar is dat de Amsterdamse Hubertus & Berkhoff, volgend jaar is het de beurt aan een school in Zeeland.

Elk team bestaat uit twee koks en een gastvrouw of -heer die het serveren op zich neemt. De Amsterdamse Nynke Veenman (15) is ‘een beetje’ zenuwachtig. “Ik moet vooral de kleine dingen niet vergeten. Dat het wijnetiket zichtbaar is bijvoorbeeld en de stoelen van gasten aanschuiven.”

In de keuken lopen de leerlingen doelgericht van hun aanrecht naar het fornuis, de voorraadkast, koelkast of spoelbak. Als ze iemand achterlangs passeren roepen ze duidelijk ‘achter’ en bij het opmaken van de borden wordt er even niet gepraat.

Geen eenheidsworst

Ze zijn maar een beetje gestrest, zeggen Van Os en Kruijd. “We zijn vooral dankbaar dat wij dit mogen doen. Dat wij zijn uitgekozen om mee te doen met de kampioenschappen. Dat is wel een eer.”

Ondanks bestaande zorgen om prestatiedruk en stress onder jongeren, moet zo’n NK kunnen, vinden de betrokken scholen.

De competitie en de beste willen zijn, hoort bij de opleiding zegt teamleider Sweder Bosch. “We bereiden ze voor op de toekomst. In de horeca is het net zo: er is enorm veel aanbod. Je wil geen eenheidsworst zijn. Hoe ga jij je onderscheiden? Dat staat deze wedstrijd centraal.”

Dat is al terug te zien bij de eerste ronde, waar de teams een ‘salade’ moeten maken met gerookte zalm, gefrituurde gamba’s, Franse dressing, brood en boter. Hoe ze dat doen, is aan hen. De een maakt rechthoekige zalmtartaartjes, de ander gerookte zalmrolletjes. En de salade verschilt ook: sla met komkommer kan. Gerookte paprikasalade met tomaat ook.

Strenge school

Het gaat bij het koken en serveren om dienstbaarheid, benadrukt Bosch. “We willen gasten een ervaring bieden en daarbij telt alles: van smaak en presentatie tot gastvrijheid. We zijn een strenge school, dat durf ik wel te zeggen. Iedereen is hier ‘u’ en we spreken elkaar aan met de achternaam. We zijn er voor gasten, niet klanten. Horeca is een belevenis en het is mooi dat vmbo-leerlingen dat al vanaf hun twaalfde kunnen leren.”

Veenman twijfelt nog of ze in de horeca wil blijven. “Misschien wil ik verpleegkundige worden of hotelmanagement studeren.” Van Os en Kruijd willen later wel de horeca in. Kruijd als patriciër – ‘het liefst in een warm land’ – en Van Os als chef-kok. “In Okura koken zou wel leuk zijn.”

Het Amsterdamse team kookte in elk geval onder de vmbo-scholieren de sterren van de hemel. Zij werden eerste. College De Brink in Laren werd tweede en het Twents Carmel College in Oldenzaal derde.

In de bediening ging College De Brink er met de eerste prijs vandoor, was Spaarne College in Haarlem de nummer twee en eindigde de Amsterdamse Hubertus & Berkhoff op plek drie.