Vluchtende dief veroorzaakte treinstoring

Die begon met een vluchtende winkeldief die de spoortunnel van Schiphol in rende, meldt spoorbeheerder ProRail.



Vanwege de dief in de tunnel werd het treinverkeer van en naar Schiphol stilgelegd en kon een bepaalde trein zijn geplande rit niet afmaken. Het systeem dat het treinverkeer op Schiphol regelt, was bezig een perron toe te wijzen aan deze trein, terwijl er tegelijkertijd handmatig iets werd doorgevoerd voor deze trein.



Deelsystemen

Door de softwarefout die daarop ontstond kon het automatische verkeersleidingsysteem niet meer worden gebruikt. "Er moest worden overgeschakeld op deelsystemen, waardoor de drukke en ingewikkelde treindienst rond Amsterdam en Schiphol alleen nog met de hand kon worden geregeld,'' aldus ProRail.



De spoorbeheerder heeft het systeem nu zo aangepast dat deze fout niet meer kan voorkomen.



Een dag na de storing hebben 1500 reizigers geld teruggevraagd omdat zij meer dan een uur vertraging opliepen. De komende drie maanden verdubbelt dat aantal vermoedelijk nog, meldt een woordvoerder van de NS.



Noodplan

In totaal 52.000 treinreizigers werden volgens de zegsman getroffen door de storing rond Amsterdam. Dat aantal heeft alleen betrekking op Amsterdam, en niet op het incident bij Schiphol, zegt hij.



Reizigersorganisatie Rover wil ondertussen dat er een noodplan komt bij grote storingen op het spoor. Dat plan moet gaan over de opvang van reizigers, de informatievoorziening en afspraken over alternatief vervoer. Volgens de NS-woordvoerder bestaat zoiets al. "Maar we willen altijd kijken hoe het beter kan.''



Over de storing dinsdag kwam bij Rover overigens slechts een handvol klachten binnen.