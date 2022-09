Vluchten op verzoek van Schiphol geannuleerd vanwege drukte

Beeld Phil Nijhuis/ANP

Transavia annuleert twee vluchten naar respectievelijk Porto en Parijs-Orly. Ook KLM heeft enkele vluchten geschrapt. Bij die vluchten is echter niet duidelijk in hoeverre de oproep van Schiphol daar de aanleiding toe is. Het verzoek van Schiphol had vooral betrekking op vluchten die maandag tussen 16.00 uur en 23.00 uur van Vertrekhal 3 zouden vertrekken.

Door een krappe bezetting bij de beveiliging zijn maandag opnieuw lange rijen bij de vertrekhallen ontstaan. Met name voor Vertrekhal 1 en 3 staan ‘s middags nog altijd lange rijen. Er worden flesjes water uitgedeeld aan mensen en er staan mensen met roze hesjes van Schiphol om vragen te beantwoorden. Ook bij de KLM-servicebalie is het druk.

Corendon en TUI hebben laten weten geen vluchten te annuleren. Voor Corendon is dat op deze korte termijn onmogelijk. TUI meldt dat de geplande vluchten naar Curaçao en Tenerife nog altijd gepland staan.

De vluchten van EasyJet gaan door zoals gepland, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Daaronder vallen ook twee vluchten naar Liverpool. Ajax speelt daar dinsdag in de Champions League tegen Liverpool, waardoor ook supporters van de Amsterdamse club op de vlucht naar de Engelse stad zitten.

Verzoek Schiphol

Reizigers in Vertrekhal 3 klagen erover dat ze geen informatie krijgen over hoe lang ze nog moeten wachten. “We hebben anderhalf uur buiten in de rij gestaan,” vertelt een man die naar Casablanca hoopt te vliegen. Zijn vlucht gaat een uur later en hij vreest dat hij die gaat missen. “Niemand zegt hoelang het nog duurt, niemand weet iets.”

Even verderop staat een echtpaar dat al twee uur in de rij heeft doorgebracht en pas net in de vertrekhal staat. Ook zij hebben geen informatie gekregen over de verwachte wachttijd. Ze vliegen aan het begin van de avond naar Edinburgh. “Gelukkig zijn we op tijd gekomen,” zegt de vrouw.

Tot vorige week hield Schiphol op zijn website dagelijks updates bij met daarin het aantal verwachte reizigers. Met het aflopen van de zomervakantie zijn de updates gestopt. ‘In de loop van augustus is de dienstverlening op Schiphol stabieler geworden,’ is op de website te lezen.