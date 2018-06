Vluchtelingen We Are Here verlaten kantoorpand

Sommige leden van de groep zijn emotioneel vanwege de beslissing van de rechter. De asielactivisten moeten na de uitspraak van maandagochtend op zoek naar een ander onderkomen. Ongeveer twintig leden van de groep geven gehoor aan die uitspraak.



Dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Een van de leden van de groep reageerde fel op een omstander die met zijn telefoon een foto maakte.



We Are Here spande een kort geding aan om ontruiming te voorkomen. De voorzieningenrechter woog in zijn beslissing de verstoring van de openbare orde mee, mede door de diverse 'vergiskraken' die de groep eerder heeft gepleegd.



Agenten

Bij de ontruiming van het kantoorpand zijn drie agenten aanwezig. De woordvoerder van het Openbaar Ministerie liet desgevraagd weten dat hij verwacht dat de groep zonder veel bombarie vertrekt. Bij eerdere ontruimingen was dat namelijk ook het geval.



Het kantoorgebouw, dat over een jaar wordt gesloopt, werd op 5 juni gekraakt. De eigenaar van het pand deed aangifte en de gemeente Amstelveen liet weten dat de krakers niet welkom waren. Daarop werd de ontruiming aangekondigd door het Openbaar Ministerie.