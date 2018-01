Vluchtelingen We Are Here kraken pand in Diemen

Het gaat om de kringloopwinkel in de Weesperstraat in Diemen die, volgens het collectief, al meer dan zes maanden leegstaat. Een groep van 35 mensen heeft hier intrek genomen.



De groep uitgeprocedeerde vluchtelingen is op zoek naar een nieuwe verblijfplaats sinds het vorige pand dat ze hadden bezet, aan het Zeeburgerpad, is ontruimd. Een deel van de groep nam intrek in de voormalige Christus Koningker in Oost. Volgens de vluchtelingen bieden de bed-bad-brood-voorziening en de Winteropvang niet genoeg hulp.



'Zij vormen slechts een sobere nachtopvang zonder verdere begeleiding,' schrijft We Are Here op Facebook. 'Overdag staan wij nog steeds zonder middelen op straat, zelfs als we ziek zijn. In deze wintermaanden is dat extra zwaar met regen, sneeuw en vrieskou.'



Moeder met kinderen

Het collectief trekt al vijf jaar van kraakpand naar kraakpand zonder dat een permanente oplossing in zicht lijkt. Volgens het collectief zit de reguliere opvang ook vaak vol en schieten instanties te kort.



Eind november bracht de politie een uitgeprocedeerde vrouw uit Soedan met haar twee kinderen naar een pand van We Are Here. De politie zag geen andere opvangmogelijkheid.



Een week later ontruimde dezelfde politie het pand waar ze de vrouw hadden ondergebracht. Ruim een maand later zouden vrijwilligers van We Are Here nog steeds opzoek zijn naar onderdak voor het gezin.



Lees ook: We Are Here: Vijf jaar later nog geen stap verder