Vluchtelingen vullen lerarenvacatures in de Randstad

Het dikke Handboek voor Leraren veroorzaakt even een schok in het klaslokaal. Zestien nieuwe Nederlanders zitten weer in de schoolbanken. Stuk voor stuk zijn ze al leraar, soms meer dan twintig jaar. Ze gaven natuurkunde, wiskunde of scheikunde in hun land van herkomst. Van Soedan tot Oezbekistan en van Syrië tot Turkije. Maar nu zijn ze zelf weer scholier.



In Amsterdam is een immens lerarentekort.