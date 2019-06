Vluchtelingen schenken koffie op station Bijlmer

VluchtelingenWerk wil zo ontmoetingen creëren tussen de vluchtelingen en de Nederlandse bevolking om meer onderling begrip te bereiken.

Aanleiding voor het initiatief is Wereldvluchtelingendag. “We merken dat veel vluchtelingen behoefte hebben aan contact met de bevolking, maar dat de mogelijkheden daartoe gering zijn,” zegt een woordvoerster van VluchtelingenWerk. Niet alleen de vluchtelingen hebben daar behoefte aan, zegt ze, ook de Nederlandse bevolking heeft die wens. “Veel mensen zien wel vluchtelingen in Nederland maar die zijn tegelijkertijd ver weg. Het is moeilijk met hen in contact te komen.” VluchtelingenWerk geeft de deelnemers visitekaartjes mee.

De ongeveer 150 deelnemers worden naast station Amsterdam Bijlmer ingezet op de stations Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Zwolle Centraal. Ook het Haagse museum Humanity House doet mee, in Hilversum wordt een oude Connexxion-bus omgetoverd tot het Bakkie Doen-café en in Zaandam wordt de actie opgeluisterd door een koffiebakfiets. Verder zijn er activiteiten op tientallen andere plekken, waaronder locaties van VluchtelingenWerk en bibliotheken.