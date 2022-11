Vluchtelingen opgevangen in voormalig HvA-gebouw in Duivendrecht

Beeld ANP

Het gebouw moet nog geschikt worden gemaakt voor de opvang; de verwachting is dat de eerste mensen begin januari hun intrek kunnen nemen. De gemeente Ouder-Amstel benadrukt dat het verblijf tijdelijk is: op 1 augustus moeten de vluchtelingen het gebouw weer verlaten. Dan worden op de plek vierhonderd woningen gerealiseerd.

De kosten voor de opvang en het in gereedheid brengen van het pand zijn voor de rijksoverheid, benadrukt de gemeente in een persbericht.

Trots

Burgemeester Joyce Langenacker van Ouder-Amstel is er ‘trots’ op dat ze, met het college ‘een humaan en fatsoenlijk verblijf’ voor 250 mensen kan bieden. ‘We houden scherp oog op de veiligheid voor iedereen, Oekraïners, asielzoekers, maar ook de mensen die in de omgeving werken en wonen.’

Ouder-Amstel gaat hiermee in op de oproep van staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel en Migratie) om vluchtelingen op te vangen. Al maandenlang is er een crisissituatie rond de opvang van asielzoekers, deze wordt onder meer duidelijk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vluchtelingenwerk Nederland noemde de schrijnende situatie eerder ‘mensonterend’. Door het tekort aan plekken in het land loopt de opvangketen vast.