Vluchtelingen op straat gezet: 'Waarom vlak voor kerst?'

Salomon uit Eritrea is een van de zeven uitgeprocedeerde vluchtelingen die op 17 december uit de bed-bad-broodvoorziening (bbb) moest vertrekken. Hij begrijpt er niets van. "Waarom nu? Vlak voor Kerstmis, midden in de winter. Ik heb geen geld, geen fiets, geen onderdak. Niets."



'Merry Christmas'. Die boodschap, op het bord in de ruimte van hulporganisatie het Wereldhuis, waar hij een bord warm eten krijgt, is aan hem niet besteed. Hij zoekt zijn heil, net als veel lotgenoten, op straat.



Een jaar geleden kwam de 27-jarige Eritreeër Nederland binnen. Hij leefde rond het Centraal Station en in kraakpanden en belandde uiteindelijk in de bbb. Na vier maanden kreeg hij te horen dat hij niet in Nederland mag blijven, vanwege de zogeheten Dublinclaim.



Hij heeft in Italië, een van de Schengenlanden, al een asielverzoek ingediend en moet daar volgens de Dublin­verordening dan ook naar terug. Maar Salomon piekert er niet over naar Italië te gaan. "Ik sliep daar onder een brug. Terug naar Eritrea is vanwege de politieke situatie geen optie."



Winteropvang

Hij is gestrest en nerveus. "Ik voel me depressief en leeg," zegt Salomon. "We zoeken veiligheid, hulp en bescherming. We zijn vluchtelingen, geen criminelen."



Salomon heeft zich nu aangesloten bij de door de uitgeprocedeerde vluchtelingen opgerichte actiegroep We Are Here. "Wat mijn toekomst is? Hoe kan ik aan een toekomst denken? Het enige wat ik kan hopen, is dat de dag van morgen beter is dan die van vandaag."