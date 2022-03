Vluchtelingen naar andere plek: eigenaar opvangboot wil alleen kinderen, vrouwen en ‘etnische Oekraïners’

Het riviercruiseschip Amavenita op het Java-Eiland. Beeld Zed Fasel

Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsbestuur. De vluchtelingen verblijven sinds half maart op de boot, het riviercruiseschip Amavenita. De gemeente huurt locaties van vele boot- en hoteleigenaren om voldoende opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen.

Maar eisen stellen aan de samenstelling van de groep is 'geen punt voor discussie', zegt een woordvoerder. “Wij maken geen onderscheid, aan eisen op dit vlak willen en kunnen we niet voldoen. De samenwerking met de betreffende eigenaar is daarom beëindigd.”

Nieuwe locaties

Er worden direct nieuwe opvanglocaties geregeld voor de mensen die moeten vertrekken.

Het is niet de enige boot op het Java-eiland waar vluchtelingen verbleven; in totaal werden 300 mensen op twee riviercruiseschepen ondergebracht. Sommige Oekraïners verhuizen van de ene naar de andere boot, want met de andere eigenaar gaat de samenwerking door. Ook in een leegstaand schoolgebouw op het Java-eiland kunnen sinds deze week 150 mensen terecht.

Rust bieden

De opvang wordt op deze locaties verzorgd door de Regenboog groep. Een woordvoerder laat weten dat de situatie niet ideaal is: “We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

In totaal zijn er in Nederland 24.500 bedden beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan waren er maandag 13.000 bezet.