Vluchtelingen in Zuidoost demonstreren tegen lange wachttijden bij IND: ‘Ik hang maar wat rond’

Zo’n dertig vluchtelingen protesteerden donderdag in een noodopvanglocatie in Amsterdam-Zuidoost tegen de trage asielprocedure bij de IND. Het wachten breekt hen op, zeggen ze.

Slapen, eten, slapen, elke dag opnieuw. De 24-jarige Mustafa Khzaee (24), een Palestijnse Syriër die anderhalf jaar geleden in Amsterdam aankwam, vertelt dat hij op een dag haast niks anders doet. “Ik word er helemaal gek van,” zegt hij. “En ik niet alleen, heel veel mensen hier.”

Khzaee staat met een groep vluchtelingen voor de deur van het A&O Hostel in Zuidoost, dat dienstdoet als noodopvanglocatie. Ze protesteren tegen de lange wachttijden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op witte A4'tjes hebben de mannen leuzen geschreven: ‘Waarom de vertraging?’ en ‘Waar is de IND?’

Kamer delen

Een man heeft een eigen huis getekend: drie lijnen, een puntdak, een voordeur en een zolderraampje. Hij verblijft, net als veel andere demonstranten, al langer dan een jaar in de noodopvanglocatie. Het is een groot geelkleurig hostel aan de Hogehilweg naast metrostation Bullewijk, waar ze een kamer delen met drie à vier anderen en geen eigen keuken hebben.

Hoewel de noodlocatie tijdelijk is en in eerste instantie maar drie maanden open zou blijven, werd de opvang meermaals door de gemeente verlengd. Momenteel wonen er zo’n 815 vluchtelingen.

De IND hoort binnen zes maanden over een asielaanvraag te beslissen. Afgelopen september besloot de Nederlandse regering om de beslistermijn tot 1 januari 2024 te verlengen naar negen maanden, vanwege de hoge asielinstroom. Toch wachten veel vluchtelingen al langer op een besluit. Tot die tijd hebben ze geen burgerservicenummer, kunnen ze niet werken en geen taallessen nemen.

Geen taallessen

Het wachten breekt hen op, vertelt Mohammad Dgheem (25), die nu een jaar in het hostel zit. “Ik hang maar wat rond,” zegt hij. “Zonder status kunnen we geen taallessen volgen. Er worden wel wat activiteiten georganiseerd voor kinderen, maar niet voor ons.”

Ook de wachttijd voor een eerste of tweede gesprek met de IND, voorafgaand aan het besluit, is lang. Zo wacht Khzaee al meer dan een jaar op een uitnodiging. Tot die tijd verkeert hij in een niemandsland. “Ik hoop dat dit iets gaat veranderen,” zegt hij. “Overal in het land staan mensen op.”

Hongerstaking

Hulporganisatie MiGreat, die asielzoekers van tientallen opvanglocaties in Nederland bijstaat, meldde woensdag dat steeds meer vluchtelingen actievoeren tegen de lange wachttijden bij hun asielaanvraag en de omstandigheden waaronder ze verblijven. Twee weken geleden werd er geprotesteerd bij de IND in Zwolle. In Purmerend gingen deze week twintig vluchtelingen in een crisisnoodopvang in hongerstaking uit protest tegen de lange wachttijden.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen, was niet op de hoogte van het protest in het A&O Hostel. Een cry for help, noemt de locatiemanager van de noodopvang Peter Peijnenburg het. “Het enige wat wij doen is opvangen en dat doen we zo goed als we kunnen.”

Volgens Peijnenburg worden er wel tal van activiteiten georganiseerd. “Mensen kunnen zich als vrijwilliger opgeven om mee te helpen en we werken veel samen met stadsdeel Zuidoost. Maar ik begrijp dat het lang duurt.”

