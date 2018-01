Vluchtauto schutters Wittenburg stond eerder in Zuidoost

Daar trof de politie de vluchtauto drie uur na de schietpartij brandend aan. De politie roept getuigen op zich te melden als ze de zwarte BMW 1-serie daar hebben gezien en weten wie die gebruikte.



Dat meldde televisieprogramma Opsporing Verzocht dinsdagavond.



Opnieuw benadrukte de politie dat stagiair Bouchikhi waarschijnlijk een volkomen onschuldig slachtoffer was. Ook een 20-jarige stagiaire die achter de bar stond raakte gewond, aan haar been.



De 19-jarige Gianni L. was het enige slachtoffer dat de recherche wel kende.



Naar hem leken de met een automatisch wapen en een pistool gewapende daders op zoek. Hij overleefde schotwonden in nek en borst na een spoedoperatie.



Gianni L. was op 23 november ook al gewond geraakt toen verderop op Kattenburg de 19-jarige Ayman Mouyah werd doodgeschoten en nog twee vrienden werden verwond. De politie zoekt meer informatie over zijn leven.



Bouchikhi hielp als vrijwilliger de kinderen in het buurthuis, waar een kookles werd gegeven én een kickboksles was. In het verleden deed hij al vrijwilligerswerk voor vluchtelingen in het buitenland. Hij maakte plannen dat weer te gaan doen.



'Voor de zekerheid' wil de politie van getuigen ook alles weten wat zij kunnen melden over het leven van Bouchikhi.