Vluchtauto liquidatie Saban Berk vaker gesignaleerd rond sportschool

De Paperweg dinsdagavond na de liquidatie. Beeld Michel van Bergen

De zilverkleurige BMW met Belgisch kenteken, die na de liquidatie maandag werd gevonden in Zaandam, is volgens ‘meerdere buurtbewoners’ vaker in de buurt rond de Papaverweg in Noord gezien, zo blijkt uit een passantenonderzoek dat de politie dinsdagavond uitvoerde. Hoeveel mensen beweren de auto eerder te hebben gesignaleerd, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Thaibokstrainer Saban Berk werd maandagavond rond 21.20 uur neergeschoten nadat hij les had gegeven in sportcentrum The Big Lab aan de Vlierweg, om de hoek van de moordplek. Het motief voor de schietpartij is onduidelijk.

BMW

“We hebben dinsdagavond tussen acht en tien uur, het tijdsbestek waarin het incident plaatsvond, gesproken met meerdere passanten,” aldus de zegsman. “Daaruit is het beeld ontstaan dat de vluchtauto de afgelopen periode vaker in Noord is gezien, ook op locaties waar Berk op dat moment was. De auto is dus mogelijk gebruikt voor voorobservaties.”

Verdere informatie over de herkomst van de zilverkleurige BMW, met een Belgisch kenteken dat begint met een 1, is nog niet bekend. De politie roept getuigen die de auto maandagavond of eerder hebben gezien op zich te melden.