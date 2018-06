Vluchtauto aanslag Telegraaf gestolen in Woerden

De Audi RS5 werd brandend aangetroffen in Amsterdam-Noord vlakbij de Ring. Volgens Abdul Beydilli (27) uit Woerden gaat het om de wagen die in maart bij zijn autobedrijf verdween.



De vader van Beydilli vertelt dat hij woensdag een telefoontje kreeg van de politie in Amsterdam, die hem het slechte nieuws over zijn uitgebrande Audi RS5 meedeelde. "Mijn zoon zit in Turkije en kan zelf nu niet reageren maar hij laat in een sms weten dat-ie enorm baalt. Hij had de wagen amper anderhalve maand."



Drie maanden

De autohandelaar deed er na de aangifte bij de politie alles aan om zijn geliefde zwarte bolide terug te vinden. Zo loofde hij een beloning van 1.000 euro uit voor de gouden tip. "Hij zocht met vrienden en collega's zowel op het internet als op straat naar de wagen. De dieven moeten hem goed hebben verstopt want hij is ruim drie maanden nergens gesignaleerd. Ook een teken dat de aanslag goed werd voorbereid."



De Amsterdamse politie bevestigt dat de uitgebrande wagen begin maart in Woerden is gestolen. Agenten troffen de bolide woensdagochtend omstreeks 04.00 uur aan op een parkeerplaats langs de Noordkaperweg, vlakbij de oprit 'Volendam-Hengelo' van de A10.