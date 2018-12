Vlucht Marokko terug naar Schiphol door vogel in motor

Het vliegtuig was onderweg naar Nador in Marokko, maar kreeg vlak na het opstijgen om 19.00 uur een vogel in een van de straalmotoren. Daarop moest direct teruggekeerd worden naar naar Schiphol.



Een inzittende van het vliegtuig van Al Arabiya: "We stegen op en boven Schiphol knalde het. Téring, hé, de hele motor klapte eruit. Vogels erin... We zijn meteen teruggevlogen naar Amsterdam en moesten een noodlanding maken."



"Ik zal je zeggen, dat personeel, die stewards, die waren allemaal aan het zweten... Iedereen in het vliegtuig was van schrik aan het huilen. Het scheelde echt niks. We zijn echt zó geschrokken. Ik was echt bang, moet ik je zeggen."



Het vliegtuig is veilig geland. Bij de inspectie is vastgesteld dat de motor inderdaad beschadigd was.