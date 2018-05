Vlucht kan 33 minuten korter door koffer apart te laten reizen

In het vervolg zenden we de koffer alvast vooruit naar het hotel, komen we pas naar Schiphol als een app het sein op groen zet, krijgen we naast een stoelnummer ook een vast plekje in de bagagebakken aan boord van het vliegtuig en schuiven we als we gaan zitten onze zitplaats uit.



Met een handjevol slimme oplossingen kan de gemiddelde tijd voor een vliegreis ruim een uur omlaag. Ook kunnen ze de problemen in capaciteit van drukke vliegvelden, zoals Schiphol, verlichten.