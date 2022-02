Vlogger (35) gewond geraakt door verwurging Leidseplein

Beeld Joris van Gennip

Het incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Het slachtoffer, een Amerikaanse man die al jaren in Nederland woont, was live aan het vloggen voor Twitch op het Leidseplein, toen hij werd benaderd door een man. De beelden, die worden gedeeld op social media, laten zien hoe de verdachte eerst een arm om zijn schouder slaat en vervolgens zegt: “I’m gonna kill this motherfucker.” Vervolgens knijpt de verdachte de keel van het slachtoffer dicht, die meermaals tevergeefs vraagt om hem los te laten.

Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn, maar kwam later weer bij. Hij heeft zondag aangifte gedaan. “Deze jongen wist precies wat hij deed. Veel van mijn kijkers hebben de beelden gezien en wijzen erop dat hij meteen mijn luchttoevoer snel wist dicht te knijpen,” aldus het slachtoffer in een reactie tegen Metro. De man geeft aan nog wat lichte klachten te hebben, maar pakt zijn werk gewoon weer op. “Ik laat me niet uit het veld slaan.”

Omstanders hielpen de Amerikaan na het incident overeind en gaven hem ook zijn bril terug. De politie onderzoekt de zaak en laat via Twitter weten dat het de verdachte heeft kunnen identificeren.

Beelden van het incident zijn te zien op het Twitch-kanaal van het slachtoffer. Let op, deze kunnen schokkend zijn.

Getuigen gezocht van verwurging op Leidseplein:https://t.co/Ag1hKU8b1b — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 14 februari 2022